我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電費、瓦斯費3年內將漲9%和6% 紐約百萬用戶受影響

川普取消關稅施壓格陵蘭議題 美股四大指數連二日上漲

比吸菸更傷心臟 這個日常壞習慣你有嗎？

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫師表示長期睡眠不足會加速心臟老化，增加心血管疾病風險。睡眠示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Ivan Oboleninov）
醫師表示長期睡眠不足會加速心臟老化，增加心血管疾病風險。睡眠示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Ivan Oboleninov）

罹患心血管疾病心臟病中風的風險隨著年齡增加而上升，其中心血管疾病是60歲以上成人的死亡主因，所以預防和早期介入更重要。除了年齡以外，研究顯示飲食、生活習慣也會大幅影響心臟年齡。提到有益心臟健康的習慣，很多人可能會想到規律運動、飲食營養均衡和不吸菸，不過還有一件事容易被人忽略，那就是睡眠不足也會讓心臟老化加速。

Parade報導，馬里蘭大學醫學中心的睡眠醫學醫師方貝弗利（Beverly J. Fang，音譯）說，慢性睡眠剝奪與高血壓風險上升相關，是導致心臟老化的關鍵，如果每晚睡不到5小時風險更高，有些研究認為這一關聯在女性族群更明顯。

方貝弗利說，不睡覺會活化交感神經系統，啟動身體「戰鬥、逃跑、僵住」的反應，導致心跳與血壓上升；睡眠不足也會提升體內皮質醇濃度，兩者長期下來抑制睡覺時自然血壓下降，導致血壓變高。心臟科醫師沃夫森（Jack Wolfson）說，缺乏睡眠使血管無法產生一氧化氮，讓血管變僵硬，增加心臟病、中風和心衰竭風險。

兩位醫師都表示，慢性睡眠剝奪也會導致發炎，對心血管健康有害。沃夫森說，即使只是短期睡眠不足也會引起發炎，如果持續數年影響會更嚴重，加速斑塊生成和動脈硬化，斑塊也可能突然剝離，而這是導致心臟病最常見的原因。方貝弗利說，睡眠不足會破壞生理時鐘，導致血壓不正常、干擾代謝調節，因此讓心臟過早衰老。

沃夫森說，抽菸是心血管的強力毒藥，而慢性睡眠剝奪則是全身系統的破壞者，不僅活化交感神經、誘發慢性發炎、荷爾蒙失衡、代謝失調，還會破壞血管修復與加速生理老化。睡眠不足還會增加肥胖風險，而肥胖是心血管疾病的主要危險因子。

沃夫森說，建議天黑後就上床睡覺，並隨著日出起床，晚上不要使用電子產品、白天多曬陽光有助調節生理時鐘。睡眠充足的重要性再三強調都不為過，如果有睡眠問題，今年就以找出問題原因為目標，畢竟心臟健康與睡眠息息相關。

心臟病 心血管疾病 中風

上一則

德國除了柏林之外 慕尼黑動物園也將迎來2隻大熊貓

延伸閱讀

這動作能保命 空服員坐著時「手放腿下」的背後原因

這動作能保命 空服員坐著時「手放腿下」的背後原因
快檢查洗手台 皮膚科醫師：9種美容產品別放浴室

快檢查洗手台 皮膚科醫師：9種美容產品別放浴室
「勾腳尖抬腿」4套拉伸強健身軀 中老年、久坐族最適合

「勾腳尖抬腿」4套拉伸強健身軀 中老年、久坐族最適合
75歲媽媽防跌 網球小遊戲6步驟練肌力又防失智

75歲媽媽防跌 網球小遊戲6步驟練肌力又防失智

熱門新聞

馬年生肖狗子女有望取得重要成就，父母欣慰滿懷。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Nicole Michalou）

日子不缺錢、福氣旺過去年 4生肖馬年有新喜

2026-01-19 21:25
現代人愛養寵物，但又常忙到沒空遛狗，打工平台勞務外包就有不少人協助遛狗。遛狗示意圖。（本報資料照片）

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

2026-01-17 23:50
屬牛者整體走勢以「慢而穩、穩而贏」作為主軸，暗示只要持續把事情做扎實，後續更有機會換來職務與待遇上的回報。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Vitaly Gariev）

2月起吉星助攻⋯4生肖升職加薪 他事業走運「慢而穩、穩而贏」

2026-01-17 23:25
好市多的海鮮種類很多，其中5款商品備受網友推薦。海鮮示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@David Foodphototasty）

好市多海鮮怎麼挑？網友推爆這幾款「不吃可惜」

2026-01-15 22:20
四星座過了四十歲沒有煩惱。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

4星座過40歲沒煩惱 金牛事業步正軌、他在業界建威望

2026-01-14 21:25
透過小蘇打粉可為廚房進行深度清潔。（取材自pexels.com@ Mark McCammon ）

小蘇打清潔萬用招式 她分享低成本「全屋去污」配方

2026-01-17 21:25

超人氣

更多 >
南部空軍嗆菲「不許有人對我大聲說話」 網酸：成語用完了

南部空軍嗆菲「不許有人對我大聲說話」 網酸：成語用完了
3星座自帶魅力光環「容易被暗戀」 他直來直往讓人動心

3星座自帶魅力光環「容易被暗戀」 他直來直往讓人動心
追得最上癮新劇TOP10 「剝繭」懸疑度不讓人失望、冠軍一追就淪陷

追得最上癮新劇TOP10 「剝繭」懸疑度不讓人失望、冠軍一追就淪陷
共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分

共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分
好市多魚類最常被退貨？員工曝2原因、1種魚客訴最多

好市多魚類最常被退貨？員工曝2原因、1種魚客訴最多