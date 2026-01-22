想買房可考慮聯排住宅 但建議避開舊金山等6個城市

若想在生活成本高的大城市購屋，聯排住宅的購買成本比獨棟住宅低，但房地產專家說建議不要買舊金山等六個地方的聯排住宅。聯排住宅示意圖，和本新聞無關。(路透)

愈來愈多聯排住宅被放到市場待售，去年的數量就明顯增加，某些地方的待售房屋數量更持續成長，如果買不起獨棟住宅，聯排住宅是很理想的選擇，特別是想住在生活成本高的大城市。

不過聯排住宅可能是買自用住宅的好選擇，卻不一定是投資的好標的；買房地產時，要仔細考慮地點等因素，想得長遠一點避免之後後悔。GO Banking Rates報導採訪兩位房地產專家，點名六處今年避免購買聯排住宅的地點。

1. 舊金山

舊金山是美國房價 最高的城市之一，價格高到令人難以置信，一棟不到1500平方英尺的聯排別墅就要價130萬元，而且這價錢可能不值得。房屋交易線上平台The Investor’s Edge的執行長賴特（Ryan Wright）說，隨著科技業的發展勢頭減弱，人們紛紛搬到生活成本較低的地區，住宅需求就變得疲軟，而當需求下降時，聯排住宅房價增值的速度遠不如獨棟住宅。

2. 珊瑚角╱佛州西南部

如果想在佛州買棟聯排住宅度過退休生活，最好三思。賴特說，這個地區的房市已經從疫情時的過度擴張，轉變為供應過剩、保險成本高和需求疲軟，隨著供應量持續增加，聯排房屋的空置期更長、中古屋買賣的買氣也很低迷。

3. 鳳凰城

賴特說，鳳凰城的房市成長動能也在下降，疫情推動的成長逐漸緩和，供給超過需求，導致聯排房屋定價下跌，租賃的時間變長。

4. 田納西州納許維爾

納許維爾的聯排房屋在今年不是長期投資的明智選擇。賴特說，強勁的成長已經冷卻，不斷升高的成本讓聯排房屋變得難賣，賣家持有時間變長，對買家來說房屋增值的速度也很緩慢。

5. 巴爾的摩

買房時除了考慮可負擔性，決定該地是否宜居的因素如犯罪率也要納入考量，以巴爾的摩為例，高犯罪率、房價增值速度緩慢、高稅率和保險費用等因素都讓投資聯排住宅的風險比投資獨棟住宅高。

6. 奧斯汀

疫情高峰期時遠距上班成為很多人生活的一部分，當時很多人蜂擁至德州買房，奧斯汀也迎來大批人定居，儘管奧斯汀是熱門搬遷地點，但今年在奧斯汀購買聯排房屋可不是明智之舉，原因在於供給過剩。

位於德州聖安東尼奧的抵押貸款公司VA Loan Network的創辦人羅傑斯（Levi Rodgers）說，他會建議奧斯汀的客戶避開特定區域的聯排住宅；在城郊的某些地區，聯排房屋如雨後春筍般蓋起，建商快速蓋屋以迎合首購族的需求，導致這些地區出現投機性的供應過剩，房屋長期滯銷，房價更多次下修。