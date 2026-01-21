別只計較咖啡錢 當心四大支出巨獸「省小錢虧大錢」

房屋、車子、醫療、育兒是四大支出，專家建議好好規劃而非著重於生活中節省小錢。省錢示意圖。（取材自unsplash.com@Alexander Grey）

人們很容易認為，只要改變一些生活習慣就能解鎖財富自由之門，但其實日常生活的小採買只是整個財務規劃中微不足道的一點，改買便宜的咖啡或取消付費會員遠不如買房和投資組合的資產配置等決策重要；一次重大決策的失誤就可以抵銷一生中無數次「明智」小決策省下的金額。

財務專家賽迪（Ramit Sethi）說，他對金錢的信念是別再糾結於那些價值3美元的問題，而是要問價值3萬美元的問題。畢竟，後者的重要性是前者的一萬倍。GO Banking Rates報導點出能決定一個人今年和之後的財務安全是成功還是失敗的四項金錢相關重大決策。

1. 房屋

勞工統計局的數據顯示，房屋和住房始終是家庭支出中最大的項目，最新的消費者支出報告指出，一般家庭將每年預算的33.4%用於住房。不幸的是，這也是最容易牽動情緒的財務決策，買房和租屋不只和每個月的支出有關，也牽動個人喜愛和心理需求。

這或許可以解釋為什麼許多購屋者最終感到後悔。密蘇里州的房地產 公司Clever Real Estate表示，去年有73%的買房首購族和65%的買房者表示有些後悔，最多的是財務上的後悔。

在買房上做出錯誤決定會讓人陷入隨著時間逐漸流失財務安全的房貸泥淖，在某些情況下，這可能是高達六位數或七位數的損失。因此若計畫買房，務必在簽署合約前為房價 、房貸及利率設下嚴格的規定和預算；透過搬到較小的房子或較便宜的地區，從長遠來看能讓人獲得好處。

2. 車子

交通是大多數家庭第二高的開銷，占一般家庭年支出的17%。汽車價格近年來和房價一樣飆升，去年9月新車的平均價格來到創紀錄的5萬美元，但多數消費者面對這樣的狀況不是減少花費，而是增加貸款 金額。紐約聯邦準備銀行的數據顯示，截至去年第三季，美國家庭在汽車方面的貸款金額高達1.66兆美元。

有鑑於此，任何節省交通費用的策略都能對財務狀況產生極大影響，下次買車時可以考慮購買二手車、選擇較短的貸款年限避免繳太多利息，甚至可以考慮搭大眾運輸。

3. 健康

醫療照護對大部分家庭來說是不可避免的沉重負擔；凱澤家族基金會（Kaiser Family Foundation）的醫療保健追蹤報告指出，去年底一般家庭的健康保險 保費平均為2萬6993美元，比前年同期上升6%，其中受雇者支付6850美元，其餘由雇主承擔。

可以貨比三家，包括在平價醫療法案市場購買保險，這些都能省錢，若具資格，還可以考慮策略性地利用稅收抵免和享有稅收優惠的健康儲蓄帳戶（HSA）來以最具成本效益的方式支付意外醫療費 用。

4. 育兒

西北互助保險的數據顯示，去年一個中產家庭要將孩子從出生養到18歲成年，估計要花32萬美元，這金額還沒將18歲後上大學的學費計入。即便大學畢業，還有很多成年人依靠父母提供金援，購物優惠資訊網站Savings.com的報告指出，去年有將近五成的父母對成年子女提供經濟援助。

簡言之，育兒所費不貲，可以透過購買二手用品和衣物、讀公立學校、去圖書館、限制才藝和外食費用、請親友幫忙帶小孩來減少相關支出。