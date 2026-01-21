追得最上癮新劇TOP10 「剝繭」懸疑度不讓人失望、冠軍一追就淪陷

近期電視劇接力上檔，現偶、懸疑到古裝題材輪番搶熱度。左為「小城大事」；右為「逍遙」。(取材自豆瓣)

近期電視劇接力上檔，現偶、懸疑到古裝題材輪番搶熱度。現偶方面，宋威龍、趙今麥主演的「驕陽似我」、陳星旭新作「軋戲」以及虞書欣 的「雙軌」話題度持續攀升；古裝與奇幻線則由「玉茗茶骨」「逍遙」「梟起青壤」等作品霸榜。根據「搜狐」報導，微博網友近日票選「近期追得最上癮的劇TOP10」，榜單從口碑正劇到甜寵IP皆有上榜，其中「玉茗茶骨」位居第五，「驕陽似我」拿下第三，冠軍則由「雙軌」奪下，被不少劇迷形容為「一追就淪陷」。

TOP10：趙麗穎 、黃曉明 「小城大事」 年代群像靠節奏與對手戲吸粉

「小城大事」以80年代奮鬥群像為主軸，趙麗穎、黃曉明分別飾演公務員「李秋萍」與「陳德誠」，走正劇路線、並非典型偶像取向。雖題材門檻相對高，但網友討論多聚焦在「節奏明亮、帶幽默感」以及兩位主演的對手戲火花，屬於越追越順、靠人物關係撐起黏著度的作品。

TOP9：成毅、劉奕君「長安二十四計」 懸疑權謀反轉多、評價兩極

「長安二十四計」走大男主懸疑權謀，服化道與質感被肯定，但節奏與敘事手法引發分歧，有觀眾覺得鋪陳偏慢、帶點故弄玄虛，也有人認為反轉密集、很容易追到停不下來。劇情聚焦男主背負滅門之仇、隱忍多年重返長安，在江湖與朝堂暗戰中步步為營，主打「智計對決」的追劇爽感。

「狙擊蝴蝶」以年上姊姊與曾資助過的少年之間的情感牽扯為主線，原先期待值不算高，播出後卻靠陳妍希、周柯宇的CP火花衝出話題。作品被討論的重點在於「姊弟戀張力拍出來、劇本不降智、愛情線能代入」，不少觀眾形容是近期現偶中最容易一口氣追下去的一部。

TOP7：陳星旭、盧昱曉「軋戲」 穿越＋劇本殺設定新鮮、氛圍感取勝

「軋戲」以「劇本殺俱樂部」牽出穿越與諜影年代的設定，女主在生活崩塌後意外被午夜列車帶入另一個時空，與王牌NPC展開戲裡戲外身份交錯的甜蜜戀情。網友普遍認為該劇亮點在「題材有新意、畫面唯美不土、甜度與懸念並存」，加上男女主互動好嗑，是近期口碑不錯的上癮型現偶。

近期電視劇接力上檔，現偶、懸疑到古裝題材輪番搶熱度。圖為「軋戲」。(取材自豆瓣)

「梟起青壤」主打奇幻冒險與中式志怪氛圍，講述異能組織「南山獵人」與男主一路對抗地梟的故事。網友評價多認為「製作與打戲有看頭、CP火花強」，但也有人指出敘事節奏未能緊扣情節，導致追劇刺激度不如預期，成為榜單中討論最分歧的作品之一。

TOP5：侯明昊、古力娜扎「玉茗茶骨」 家宅群像＋快節奏爽感讓人愈追愈深

「玉茗茶骨」結合茶葉世家與家宅權力角力，風格被形容為「長劇質感＋短劇爽感」。網友追到上癮的原因，多集中在劇情推進快、人設立體、衝突密集，屬於邏輯不必深究但情節豐富的類型。故事線圍繞狀元郎陸江來卷入舊案瀕死後被茶王之女榮善寶救下，卻因失憶與舊怨被帶回榮家貶為馬夫，兩人從斗智斗勇到情感發酵，形成「強強拉扯」的追劇黏著點。

TOP4：羅雲熙、劉雅瑟「剝繭」 法醫探案模式熟悉、劇荒可追的及格線

「剝繭」走懸疑探案，羅雲熙飾演高智商法醫，搭配隊友聯手破案的模式讓人想起同類型作品。網友多認為套路較容易猜，但整體仍屬「口碑及格、節奏能追」，適合喜歡單元案件與主線陰謀並行的觀眾，屬於不一定爆紅但能讓人一路追下去的類型。

近期電視劇接力上檔，現偶、懸疑到古裝題材輪番搶熱度。圖為「剝繭」。(取材自豆瓣)

TOP3：宋威龍、趙今麥「驕陽似我」 顧漫IP甜寵走漸入佳境路線

「驕陽似我」改編自顧漫小說，走甜寵大IP路線，但節奏並非短劇式快衝，前段著重女主校園群像與情感糾葛，男主主線較晚展開。網友討論多集中在「前期不無聊、校園氛圍像「微微一笑很傾城」般輕鬆甜」，加上女主進入職場後的工作線與室友互動更有內容，使其屬於愈看愈順的作品。

TOP2：譚松韻、侯明昊「逍遙」 仙俠套路不新但節奏帶感、粉絲盤撐熱度

「逍遙」以靈族、人族糾葛與封印覺醒為核心，設定不算新鮮，網友評價同樣兩極：有人認為節奏不拖、追起來無冷場，也有人覺得熟悉感偏重。該劇仍憑主演人氣與首播話題（包含客串加持）累積固定觀眾群，屬於「吃對頻率就會上癮」的仙俠選項。

TOP1：虞書欣、何與「雙軌」 異國氛圍＋禁忌感設定成最大入坑點

「雙軌」以「無血緣兄妹」的偽骨科設定引爆討論，開篇就拉到異國場景，結合地下賽車、拳場與泰拳等元素，氛圍感強烈。網友認為它不靠狗血大反轉取勝，而是以畫面與情緒張力營造「甜裡帶一點禁忌」的愛情氣氛，讓不少觀眾默默追到淪陷，也帶動男主何與聲勢上升，成為本次榜單最具上癮共識的冠軍作。