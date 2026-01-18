財經專家曝「7大理財地雷」 車貸、退稅都上榜

財經專家點名幾種理財與消費習慣，可能無助於積累財富。示意圖。（圖／AI生成）

投資管理公司Vanguard集團的一項調查發現，去年只有約25%的美國人成功實現他們的消費和儲蓄目標，雖然大多數人對2026年能否成功充滿信心，但他們可能需要做出正確的改變來改善財務狀況，有財務專家提出七個理財地雷，其中包括貸款 、人工智慧（AI ）和退稅 等事務。

GO Banking Rates報導，理財專家辛格（Jaspreet Singh）提出7個會讓你在2026年陷入財務困境的理財地雷，如下：

1.申請50年抵押貸款

雖然50年抵押貸款看似降低每月還款的好辦法，但長期來看，更高的利息支出使其成為1筆糟糕的交易，以40萬美元、利率 為6.5%為例，如果貸款期限為30年，每個月需要支付約2022美元、總利息約40.8萬美元，如果選擇50年抵押貸款，每個月的付款會降至約1803美元，但需要支付約76.3萬美元的利息。

如果計畫在2026年買房，應選擇能負擔得起的最短貸款年限，並支付可觀的頭期款，藉此制定一個合理的購房預算計畫。

別總是觀望

辛格指出，「您可以留一些錢以備市場崩盤或經濟衰退時使用，這樣您就可以從中獲利，但歷史已經證明：觀望往往是一場注定失敗的博弈」，假如因為擔心股市泡沫化而延後投資，那從長遠來看，可能會錯過許多累積財富的絕佳機會，因此，辛格建議採取「持續買進」的策略，這意味著你要著眼於長期投資，無論市場行情如何，都要堅持投資。

別貸款買車

2025年第三季新車平均每月支出款項已飆升至748美元，這可能會迅速耗盡預算，辛格還提出其他缺點，包含折舊、利息支出、隱性成本以及汽車的使用壽命有限，與其貸款買車，倒不如直接存錢並購買一輛CP值不錯的車。

不學習AI

AI的發展導致人事招募凍結並淘汰了一些基層職位，辛格甚至注意到自己的媒體公司也容易受到AI的影響，因此他決定轉型到金融科技領域、以確保公司的未來發展，為了保持求職競爭力並累積財富，千萬不要低估學習AI的重要性，除了了解AI如何提高工作效率，也要考慮這項技術對投資的影響。

落入退稅陷阱

辛格指出「退稅的有趣之處在於『它並非免費的錢』，而是你之前多繳給美國政府的稅款，他們沒有支付任何利息就扣留了，現在才把這筆錢還給你」，既然退稅是你辛苦賺來的錢，就不應把它花在不必要的消費上，辛格建議「最好把它用於儲蓄、償還債務或投資」。

只繳最低還款金額

雖然財務狀況可能只允許償還信用卡和其他債務的最低還款金額，但這種做法會因為利息而陷入困境，最終可能需要支付兩倍、甚至更多的金額，辛格建議增加收入、削減開支來償還信用卡債務。

陷入高收益儲蓄陷阱

使用高收益儲蓄帳戶作為應急基金是明智之舉，因為它安全可靠，而且可以提供高達4%或5%的利率，然而，辛格認為聯準會降息 會導致銀行降低存款利率，而所得稅又會進一步降低你的實際收益，因此務必專注於高收益儲蓄帳戶的最佳利率，並考慮將多餘的現金投資於能夠更有效地累積財富的資產。

