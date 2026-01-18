灌沸水通水管損失慘 別信這些網路瘋傳的清潔妙招

社群平台流傳多種清潔妙招，但醫學和清潔專家說有些方法看似好用，實則對家庭環境和健康都有害。打掃示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Anton）

社群媒體上流傳的各種妙招固然好用，但很多人按讚不代表就可以不做任何研究或評估就盲目使用；TikTok上經常有各種主打快速或簡單的清潔技巧，有些很實用，有些卻可能有反效果甚至造成傷害，Parade Home & Garden報導採訪多位醫療和清潔專家，了解哪些被瘋傳的清潔技巧其實可能對居家環境或人體健康有害。

1. 用沸水疏通下水道

客製化衣櫥Modular Closets的專業收納師賈昆托（Christina Giaquinto）說，網路上很多人教往排水孔倒沸水來清除堵塞和白斑蛾蚋，但沸水會讓PVC水管變形、讓老舊水管鬆動，導致漏水或其他排水問題。

2. 混合小蘇打和醋

賈昆托說兩者混合後的化學反應會中和兩種成分，讓混合物清潔效果打折，不如單獨使用其中一種成分。

3. 以高壓水槍近距離清洗屋頂、外牆板和窗戶

賈昆托說，高壓水槍的高壓會把水壓入外牆板內，破壞窗戶密封條和屋頂瓦片，甚至造成隱藏的腐爛。

4. 用漂白劑清潔馬桶

賈昆托說，網路上流傳在馬桶水箱倒漂白劑，沖水時就能把馬桶清乾淨，但她不建議這樣做，因為漂白劑會腐蝕橡膠密封墊和阻水閥導致漏水，最終需要花大錢維修管道。

5. 在易損表面使用自製清潔劑

在硬木原木家具或地板、花崗岩或大理石的表面使用自製清潔劑，特別是像檸檬或白醋等酸性物質，可能有效，但加拿大家庭清潔服務公司Oakville Maids的專業清潔師「清潔先生」艾弗里（Axel “Mr. Clean” Avery）說，在敏感的表面使用自製清潔劑可能造成汙漬或損傷防水塗層。

6. 以過氧化氫取代漂白劑

艾弗里說這在某些情況下是個好方法，但要注意的是過氧化氫仍是漂白劑，仍會造成衣物和其他表面褪色或有汙漬，應先在小的或不顯眼的區域測試。

7. 所有表面都使用消毒劑

在通風不良的地方在每個表面都用消毒劑也在網路廣傳。聯合醫學教育（United Medical Education）的麻醉護理師克拉克（Brian Clark）說，這些化學物質揮發性強，能停留在空氣中數小時，恐造成頭痛、氣喘發作和眼睛不適，特別是較小又通風不良的房屋。

8. 多種清潔劑倒在一起

居家清潔公司Memphis Maids老闆伊凡斯（Steve Evans）說，最常見的誤解就是清潔劑「越多越好」，事實並非如此。他在TikTok上看過許多人一口氣將不同清潔劑倒進馬桶，但馬桶清潔劑通常單獨使用最有效，混合十種清潔劑不僅浪費資源，還可能產生毒氣。

9. 用科技海綿清理所有東西

居家清潔公司Emily’s Maids的加佐（Alessandro Gazzo）說，科技海綿雖然有效，但具有研磨性，更接近鋼絲絨而非海綿。可以使用但要非常小心謹慎，要注意每次使用科技海綿刷洗瓷磚時，除了表面的汙垢，也會一同刷掉油漆。

10. 使用過量精油

紐約的家庭清潔服務公司Sunlight Cleaning執行長巴拉班（Iryna Balaban）說，在自製清潔劑中加太多精油也是造成損壞的兇手之一，因為油無法溶於水，殘留物可能會吸收灰塵並讓表面失去光澤。

巴拉班說，未稀釋的精油可能讓室內空氣品質更糟，對寵物構成威脅，特別是貓和鳥這類肺部敏感的動物，有研究指出這樣的室內空氣汙染程度可能是戶外空氣的二至五倍，若精油內有未經監管的香料只會讓問題更嚴重。

11. 蒸氣清潔所有表面

巴拉班說，這也是常見但錯誤的方法，蒸氣對磁磚縫隙和密封磁磚有效，但對未密封的石材、硬木和層壓板地板則會讓水分滲入，造成變形、發霉和損壞。