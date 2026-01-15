不靠運動、不忌口 52歲女用一招成功減重「衣服尺寸從XL→M」

日本減重諮詢師Onya指導一位中年女性透過調整飲食而成功瘦身，並提出「甜食替代」的方法，讓愛吃甜食的人也不用瘋狂忍耐。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Helena Lopes）

為了減重 而進行飲食控制，最難受的往往就是忌口。明明想吃的食物就在眼前，卻必須克制、放棄，少了享受美食的快樂，容易累積壓力與挫折感，長期下來不僅影響心情，也可能降低持續減重的意願，或是一破功後就再度復胖。日本減重諮詢師Onya為此煩惱的人分享「高蛋白飲食法」，他指導一位中年女性透過調整飲食而成功瘦身，並提出「甜食替代」的方法，讓愛吃甜食的人也不用瘋狂忍耐。

日本媒體「ESSE」報導，52歲的美幸表示，過去曾嘗試過許多種減肥方式，但即使一度瘦下來，也很快就復胖。而Onya教她不用過度節食，但要確保攝取足夠的蛋白質與蔬菜，而且「喜歡的麵包不用戒掉也沒關係」，這一點對她來說有如救贖一般。

因此，在得以繼續吃麵包等喜愛食物的同時，美幸會先多吃一些蔬菜，再搭配像是蒸雞肉等簡單的蛋白質主菜，以調整飲食均衡。另外，因為一點小零食也被允許，她對自己訂下規則，嘴饞想吃甜食的時候，一天最多吃5片72％或86％的黑巧克力。

如此堅持下去，即使沒有額外的運動，美幸原本66公斤的體重在12個月內降到54.5公斤，成功減重11.5公斤(約25.4 磅)，腰圍也減少了15公分，從85公分減少為70公分。

Onya表示，將常吃的甜食替換為黑巧克力，是擺脫「甜食依賴」的捷徑，因為黑巧克力糖分低，卻仍保有巧克力的濃郁風味，對渴望甜味的人來說也具有高度滿足感。挑選時建議選擇可可含量85％以上，如果真的不愛苦味，70％以上也可以。

Onya推薦黑巧克力的3種吃法

1. 搭配熱咖啡或熱茶

風味會更加深沉，放鬆感也隨之提升。既然要吃，就好好從心享受。

2. 在白天的點心時間吃

避免在晚餐後或當消夜吃，白天攝取較好。

3. 之後逐漸降低頻率

當能將每天的甜食成功替換成黑巧克力後，可漸漸改為隔天一次，最終降低依賴程度。