我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

去年訪美遊客跌6% 這幾國觀光客大減

ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓被抓走七人

不靠運動、不忌口 52歲女用一招成功減重「衣服尺寸從XL→M」

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本減重諮詢師Onya指導一位中年女性透過調整飲食而成功瘦身，並提出「甜食替代」的方法，讓愛吃甜食的人也不用瘋狂忍耐。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Helena Lopes）
日本減重諮詢師Onya指導一位中年女性透過調整飲食而成功瘦身，並提出「甜食替代」的方法，讓愛吃甜食的人也不用瘋狂忍耐。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Helena Lopes）

為了減重而進行飲食控制，最難受的往往就是忌口。明明想吃的食物就在眼前，卻必須克制、放棄，少了享受美食的快樂，容易累積壓力與挫折感，長期下來不僅影響心情，也可能降低持續減重的意願，或是一破功後就再度復胖。日本減重諮詢師Onya為此煩惱的人分享「高蛋白飲食法」，他指導一位中年女性透過調整飲食而成功瘦身，並提出「甜食替代」的方法，讓愛吃甜食的人也不用瘋狂忍耐。

日本媒體「ESSE」報導，52歲的美幸表示，過去曾嘗試過許多種減肥方式，但即使一度瘦下來，也很快就復胖。而Onya教她不用過度節食，但要確保攝取足夠的蛋白質與蔬菜，而且「喜歡的麵包不用戒掉也沒關係」，這一點對她來說有如救贖一般。

因此，在得以繼續吃麵包等喜愛食物的同時，美幸會先多吃一些蔬菜，再搭配像是蒸雞肉等簡單的蛋白質主菜，以調整飲食均衡。另外，因為一點小零食也被允許，她對自己訂下規則，嘴饞想吃甜食的時候，一天最多吃5片72％或86％的黑巧克力。

如此堅持下去，即使沒有額外的運動，美幸原本66公斤的體重在12個月內降到54.5公斤，成功減重11.5公斤(約25.4 磅)，腰圍也減少了15公分，從85公分減少為70公分。

Onya表示，將常吃的甜食替換為黑巧克力，是擺脫「甜食依賴」的捷徑，因為黑巧克力糖分低，卻仍保有巧克力的濃郁風味，對渴望甜味的人來說也具有高度滿足感。挑選時建議選擇可可含量85％以上，如果真的不愛苦味，70％以上也可以。

Onya推薦黑巧克力的3種吃法

1. 搭配熱咖啡或熱茶

風味會更加深沉，放鬆感也隨之提升。既然要吃，就好好從心享受。

2. 在白天的點心時間吃

避免在晚餐後或當消夜吃，白天攝取較好。

3. 之後逐漸降低頻率

當能將每天的甜食成功替換成黑巧克力後，可漸漸改為隔天一次，最終降低依賴程度。

減重

上一則

除鍋垢、泡咖啡...蛋殼除了當堆肥 還有多種廚房妙功用

延伸閱讀

你在餐廳吃到的是真龍蝦嗎？這些要點可以辨別真偽

你在餐廳吃到的是真龍蝦嗎？這些要點可以辨別真偽
看似簡單其實能有效燃脂 「站立動作」揮汗三分鐘見成效

看似簡單其實能有效燃脂 「站立動作」揮汗三分鐘見成效
餐廳這道熱門料理 為何心臟科醫師建議最好不要點

餐廳這道熱門料理 為何心臟科醫師建議最好不要點
「勾腳尖抬腿」4套拉伸強健身軀 中老年、久坐族最適合

「勾腳尖抬腿」4套拉伸強健身軀 中老年、久坐族最適合

熱門新聞

馬族熱情外向、交友廣，容易在各領域建立連結，偏好戶外活動如登山等。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Arina Krasnikova）

3生肖一生少災少病 屬兔靠好心態、他愛運動過得愜意

2026-01-09 22:25
4星座愈老愈有錢。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@MART PRODUCTION）

4星座愈老愈有錢 金牛靠存錢、他熬成高位50歲後資產看漲

2026-01-08 21:25
四星座對於消費習慣、投資理財天生具備優勢，能讓資源發揮最大效益，不僅減少爭執，也為家庭創造穩定與和諧的基礎。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

另一半是這四星座 錢交給他持家、理財準沒錯

2026-01-10 23:25
對於3生肖來說，未來3年將是重要的轉折期，有機會擺脫長期的財務壓力，事業與收入同步推進。示意圖／AI生成

3生肖未來3年運勢翻轉…屬蛇創業機會來了 屬馬「行動力」大加分

2026-01-11 17:00
六部古裝劇原著粉也很喜歡。左為「流水迢迢」、右為「長相思」。(取材自豆瓣)

原著粉也買單 6部古裝改編劇口碑穩「討論度最高」

2026-01-07 20:25
包括Toyota Prius、Honda Accord等五款油電混合車被認為比電動車更具長期價值。油電混合車示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Markus Spiske）

這五款油電混合車 被評比電動車更保值

2026-01-09 19:25

超人氣

更多 >
對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方

對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方
4星座過40歲沒煩惱 金牛事業步正軌、他在業界建威望

4星座過40歲沒煩惱 金牛事業步正軌、他在業界建威望
咖啡是代謝助攻王 營養師：這種咖啡效果最好

咖啡是代謝助攻王 營養師：這種咖啡效果最好
台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕
川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」

川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」