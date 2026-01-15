除鍋垢、泡咖啡...蛋殼除了當堆肥 還有多種廚房妙功用

蛋殼妙用多，可以中和咖啡酸性，還能讓攪拌機的刀片更鋒利。蛋殼示意圖。（取材自unsplash.com@Peter Werkman）

蛋殼妙用多，打蛋後不是只能丟進垃圾桶，只要用點巧思，它能變成極有幫助的東西，不但能為植物增加維生素，還能清潔鍋具和磨利刀片，無論是白殼還是紅殼、有斑點還是沒斑點，蛋殼能為你做的絕對比你知道的多更多。Tasting Table報導，蛋殼在廚房中有六種創意用法。

1. 清理鍋具上的頑強汙垢

當荷蘭鍋和炒鍋上出現燒焦殘留物時，浸泡法根本沒用，這時蛋殼就是天然的除垢劑，且其性質溫和，適用大多數鍋具。先以沸水煮蛋殼將其消毒，再放入烤箱以低溫烤乾，接著用食物處理機或香料研磨機磨成粉，磨好後加入一匙洗衣粉和小蘇打，超有效的燒焦痕清潔劑就完成了。要注意的是蛋殼粉的粗粒研磨特性可能會對某些材質表面造成傷害，建議避免使用於玻璃鍋具。

2. 加到奶昔或果汁中提升鈣攝取量

要攝取足夠的富含鈣質的水果和食物不容易，而蛋殼是絕佳且身體吸收和利用的程度和速度很好的天然鈣源，可以加到果汁、奶昔、麵包、義大利 麵甚至水中。製作方法很簡單，一樣煮沸蛋殼消毒後再用低溫烤乾，最後磨成粉並加到食物中，一克的蛋殼粉含有約380毫克的鈣，還有鋅和鎂等其他營養素；沒用完的蛋殼粉可以存放在密封容器中，下次需要時再取用。

3. 泡咖啡 中和酸性

咖啡是天然酸性飲品，可能會對牙齒和腸胃造成影響，這時蛋殼就是絕佳解方，因為蛋殼幾乎由鹼性的碳酸鈣組成，可以中和咖啡的酸性。要加到咖啡的蛋殼無須磨成粉，只要洗淨後稍微壓碎再混入咖啡粉中，照平常的方式沖泡即可。這樣泡出來的咖啡酸度明顯降低，但味道絲毫不受影響，適用幾乎任何的沖泡方式。

4. 作為模型製作蛋型甜點

蛋殼是製作蛋型甜點的最好模具。在蛋底部開個小洞，讓蛋白蛋黃流出，再用沸水煮過消毒並烤乾。在蛋裡加一點油防止沾黏就可以動工了，注入一層薄薄的融化的巧克力就能做成空心的巧克力蛋，也可以做蛋型果凍和蛋型冰塊。

5. 讓堆肥更營養

蛋殼可以改善土質和促進植物生長。蛋殼富含鈣、磷、鉀等營養素，其鹼性可以中和過酸土壤的酸鹼度，作用和石灰等土壤添加物相同，其多孔結構還能吸收土壤中的殺蟲劑。最棒的是，不用買任何東西或費勁做任何事，只要把蛋殼放到土壤就有上述效果。

6. 磨利攪拌機刀片

攪拌機的刀片需要適當保養來維持鋒利，而蛋殼輕微的研磨性能讓刀片變利。把蛋殼冷凍數天後取出，丟進攪拌機中，加水淹過所有蛋殼，蓋上蓋子以最高速運轉，等蛋殼都被打碎後就完成了。要注意的是千萬別把打碎的蛋殼沖進水槽排水孔，會造成堵塞，應丟垃圾桶或當作堆肥。