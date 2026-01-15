我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

去年訪美遊客跌6% 這幾國觀光客大減

ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓被抓走七人

除鍋垢、泡咖啡...蛋殼除了當堆肥 還有多種廚房妙功用

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
蛋殼妙用多，可以中和咖啡酸性，還能讓攪拌機的刀片更鋒利。蛋殼示意圖。（取材自unsplash.com@Peter Werkman）
蛋殼妙用多，可以中和咖啡酸性，還能讓攪拌機的刀片更鋒利。蛋殼示意圖。（取材自unsplash.com@Peter Werkman）

蛋殼妙用多，打蛋後不是只能丟進垃圾桶，只要用點巧思，它能變成極有幫助的東西，不但能為植物增加維生素，還能清潔鍋具和磨利刀片，無論是白殼還是紅殼、有斑點還是沒斑點，蛋殼能為你做的絕對比你知道的多更多。Tasting Table報導，蛋殼在廚房中有六種創意用法。

1. 清理鍋具上的頑強汙垢

當荷蘭鍋和炒鍋上出現燒焦殘留物時，浸泡法根本沒用，這時蛋殼就是天然的除垢劑，且其性質溫和，適用大多數鍋具。先以沸水煮蛋殼將其消毒，再放入烤箱以低溫烤乾，接著用食物處理機或香料研磨機磨成粉，磨好後加入一匙洗衣粉和小蘇打，超有效的燒焦痕清潔劑就完成了。要注意的是蛋殼粉的粗粒研磨特性可能會對某些材質表面造成傷害，建議避免使用於玻璃鍋具。

2. 加到奶昔或果汁中提升鈣攝取量

要攝取足夠的富含鈣質的水果和食物不容易，而蛋殼是絕佳且身體吸收和利用的程度和速度很好的天然鈣源，可以加到果汁、奶昔、麵包、義大利麵甚至水中。製作方法很簡單，一樣煮沸蛋殼消毒後再用低溫烤乾，最後磨成粉並加到食物中，一克的蛋殼粉含有約380毫克的鈣，還有鋅和鎂等其他營養素；沒用完的蛋殼粉可以存放在密封容器中，下次需要時再取用。

3. 泡咖啡中和酸性

咖啡是天然酸性飲品，可能會對牙齒和腸胃造成影響，這時蛋殼就是絕佳解方，因為蛋殼幾乎由鹼性的碳酸鈣組成，可以中和咖啡的酸性。要加到咖啡的蛋殼無須磨成粉，只要洗淨後稍微壓碎再混入咖啡粉中，照平常的方式沖泡即可。這樣泡出來的咖啡酸度明顯降低，但味道絲毫不受影響，適用幾乎任何的沖泡方式。

4. 作為模型製作蛋型甜點

蛋殼是製作蛋型甜點的最好模具。在蛋底部開個小洞，讓蛋白蛋黃流出，再用沸水煮過消毒並烤乾。在蛋裡加一點油防止沾黏就可以動工了，注入一層薄薄的融化的巧克力就能做成空心的巧克力蛋，也可以做蛋型果凍和蛋型冰塊。

5. 讓堆肥更營養

蛋殼可以改善土質和促進植物生長。蛋殼富含鈣、磷、鉀等營養素，其鹼性可以中和過酸土壤的酸鹼度，作用和石灰等土壤添加物相同，其多孔結構還能吸收土壤中的殺蟲劑。最棒的是，不用買任何東西或費勁做任何事，只要把蛋殼放到土壤就有上述效果。

6. 磨利攪拌機刀片

攪拌機的刀片需要適當保養來維持鋒利，而蛋殼輕微的研磨性能讓刀片變利。把蛋殼冷凍數天後取出，丟進攪拌機中，加水淹過所有蛋殼，蓋上蓋子以最高速運轉，等蛋殼都被打碎後就完成了。要注意的是千萬別把打碎的蛋殼沖進水槽排水孔，會造成堵塞，應丟垃圾桶或當作堆肥。

咖啡 義大利

上一則

減開銷 夫妻搬懷州小鎮 2年後實現華州買地蓋屋夢想

下一則

不靠運動、不忌口 52歲女用一招成功減重「衣服尺寸從XL→M」

延伸閱讀

別用菜瓜布和玻璃清潔劑...清潔浴室玻璃門 這些方法都不對

別用菜瓜布和玻璃清潔劑...清潔浴室玻璃門 這些方法都不對
五種物品公認最難斷捨離 專家傳授丟棄心法

五種物品公認最難斷捨離 專家傳授丟棄心法
6種「報恩菜」無限續杯 陽台種一次連吃半年

6種「報恩菜」無限續杯 陽台種一次連吃半年
北美生活省錢有感 華人分享「不花冤枉錢」採買習慣

北美生活省錢有感 華人分享「不花冤枉錢」採買習慣

熱門新聞

馬族熱情外向、交友廣，容易在各領域建立連結，偏好戶外活動如登山等。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Arina Krasnikova）

3生肖一生少災少病 屬兔靠好心態、他愛運動過得愜意

2026-01-09 22:25
4星座愈老愈有錢。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@MART PRODUCTION）

4星座愈老愈有錢 金牛靠存錢、他熬成高位50歲後資產看漲

2026-01-08 21:25
四星座對於消費習慣、投資理財天生具備優勢，能讓資源發揮最大效益，不僅減少爭執，也為家庭創造穩定與和諧的基礎。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

另一半是這四星座 錢交給他持家、理財準沒錯

2026-01-10 23:25
對於3生肖來說，未來3年將是重要的轉折期，有機會擺脫長期的財務壓力，事業與收入同步推進。示意圖／AI生成

3生肖未來3年運勢翻轉…屬蛇創業機會來了 屬馬「行動力」大加分

2026-01-11 17:00
六部古裝劇原著粉也很喜歡。左為「流水迢迢」、右為「長相思」。(取材自豆瓣)

原著粉也買單 6部古裝改編劇口碑穩「討論度最高」

2026-01-07 20:25
包括Toyota Prius、Honda Accord等五款油電混合車被認為比電動車更具長期價值。油電混合車示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Markus Spiske）

這五款油電混合車 被評比電動車更保值

2026-01-09 19:25

超人氣

更多 >
對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方

對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方
4星座過40歲沒煩惱 金牛事業步正軌、他在業界建威望

4星座過40歲沒煩惱 金牛事業步正軌、他在業界建威望
咖啡是代謝助攻王 營養師：這種咖啡效果最好

咖啡是代謝助攻王 營養師：這種咖啡效果最好
台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕
川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」

川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」