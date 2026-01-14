我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這動作能保命 空服員坐著時「手放腿下」的背後原因

川普：伊朗「殺戮已停止、無處決計畫」 但未排除軍事行動

這動作能保命 空服員坐著時「手放腿下」的背後原因

世界新聞網／輯
空服員在飛機起飛和降落期間會採取「手放腿下」的防撞姿勢，既降低受傷風險也能隨時準備緊急應變。空服員示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Jacky Watt）
空服員在飛機起飛和降落期間會採取「手放腿下」的防撞姿勢，既降低受傷風險也能隨時準備緊急應變。空服員示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Jacky Watt）

常搭飛機的人可能很熟悉飛機起飛前的安全簡報，瞭解安全帶和氧氣面罩的使用方式，以及萬一需要緊急水上迫降時如何找到救生衣。有些細心的乘客可能還會發現，起飛和降落時機組員會以特別的姿勢坐著，將雙手放在大腿下方或是掌心朝下放在腿上。這個姿勢是所謂的防撞姿勢，能在飛機移動階段維持身體穩定、避免受傷，萬一有緊急狀況時可以馬上動作。

Travel+Leisure報導，西銳飛機服務（Cirrus Aviation Services）座艙長德羅索斯（Katherine Drossos）說，在飛行的關鍵階段，尤其是起飛和降落期間，機組員需要確保所有乘客都在位置上坐好並瞭解情況，讓關鍵時刻專注在安全上。

德羅索斯說，乘客看到機組員「坐在手上」，其實是刻意擺出的防撞姿勢，空服員坐在緊急座位上，雙腳平貼地面，雙手置於大腿下或上方。此一姿勢有助於穩定身體，讓飛機突然晃動或遇到亂流時的受傷風險降到最低，同時如果需要疏散乘客或採取安全措施時，可以立刻騰出雙手。根據航空公司和飛機種類不同，雙手擺放的位置可能會有些微差異，但目的都是在飛行的關鍵階段維持身體穩定、保持警覺和準備就緒。

德羅索斯說，除了防撞姿勢，空服員坐著時還會在腦海中進行安全檢查，梳理緊急措施、確認緊急出口位置，以及疏散指令和責任。作為一名乘客，並不需要採取相同的防撞姿勢，不過起飛和降落過程除了認真聽取機組人員的安全簡報，建議仔細閱讀放在前方座椅椅背的安全須知卡，並在整個飛行過程中繫好安全帶。此外，起飛和降落過程中，座椅應保持直立狀態。

飛行旅遊

上一則

你在餐廳吃到的是真龍蝦嗎？這些要點可以辨別真偽

延伸閱讀

旅遊作家旅行必帶這九樣物品 受困機場或異國都不用怕

旅遊作家旅行必帶這九樣物品 受困機場或異國都不用怕
這五個城市生活成本媲美墨西哥 不用離美也能愜意退休

這五個城市生活成本媲美墨西哥 不用離美也能愜意退休
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

熱門新聞

馬族熱情外向、交友廣，容易在各領域建立連結，偏好戶外活動如登山等。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Arina Krasnikova）

3生肖一生少災少病 屬兔靠好心態、他愛運動過得愜意

2026-01-09 22:25
4星座愈老愈有錢。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@MART PRODUCTION）

4星座愈老愈有錢 金牛靠存錢、他熬成高位50歲後資產看漲

2026-01-08 21:25
四星座對於消費習慣、投資理財天生具備優勢，能讓資源發揮最大效益，不僅減少爭執，也為家庭創造穩定與和諧的基礎。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

另一半是這四星座 錢交給他持家、理財準沒錯

2026-01-10 23:25
「藏海傳」、「許我耀眼」入榜2025年豆瓣最高分華語劇集榜單。（取材自豆瓣）

不是藏海傳或許我耀眼 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠

2026-01-06 20:25
六部古裝劇原著粉也很喜歡。左為「流水迢迢」、右為「長相思」。(取材自豆瓣)

原著粉也買單 6部古裝改編劇口碑穩「討論度最高」

2026-01-07 20:25
一名網友指出，薄荷一旦種在地裡，根系便會迅速向四周延伸，因此在種植時放入盆栽內種植，才能避免薄荷蔓延到整個庭院；示意圖。(取材自Unsplash @Fernanda Arias)

這香草很迷人但不要種在庭院土中 以免擴散失控

2026-01-06 22:25

超人氣

更多 >
「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債

「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債
美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理
死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉
餐廳這道熱門料理 為何心臟科醫師建議最好不要點

餐廳這道熱門料理 為何心臟科醫師建議最好不要點
每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命