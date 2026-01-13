我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要打伊朗了？五角大廈「披薩指數」飆升 警戒等級曝光

供過於求 鳳凰城逾半待租房至少1個月免租金

開1.7萬公里沒碰方向盤 華州駕駛狂讚「特斯拉全自駕」模式

編譯梁采蘩／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
莫斯駕駛長續航版Model 3展開橫跨全美的公路旅行；2024年11月25日FSD版本升級到14.2，從那天起到12月31日為止，他在完全沒有任何人力介入的情況下，行駛超過1.1萬英里。圖非當事人畫面。(路透)
莫斯駕駛長續航版Model 3展開橫跨全美的公路旅行；2024年11月25日FSD版本升級到14.2，從那天起到12月31日為止，他在完全沒有任何人力介入的情況下，行駛超過1.1萬英里。圖非當事人畫面。(路透)

28歲的美國華盛頓州居民莫斯（David Moss）因工作需求，一年開車超過5萬英里。對他而言，選擇特斯拉的關鍵並不是電動車的環保，而是全自動駕駛系統（FSD）。

商業內幕報導，2024年10月28日，莫斯駕駛長續航版Model 3展開橫跨全美的公路旅行。當時車輛仍使用FSD 13.2.9版；11月25日升級到FSD 14.2。從那天起到12月31日為止，他在完全沒有任何人力介入的情況下，行駛超過1.1萬英里（約1萬7703公里）。商業內幕已查核並證實莫斯的里程紀錄。

所謂「沒有人力介入」，是精確到0.1英里以內：全程他未碰方向盤、未踩腳踏板，包含自動停車、駛入超級充電站的完整流程。

這段旅程涵蓋餐廳、辦公園區、施工改道、封路、泥土路等各種情境。有天早上莫斯準備離開飯店，原本道路臨時封閉，車輛立刻自行掉頭，找出替代路線。

最極端的考驗出現在懷俄明州。當地發布時速80英里的強風警報，在約100英里的路段內，莫斯親眼看到六輛聯結車被風吹翻。即便如此，當他行駛在州際公路上，FSD仍穩定完成整段行程，甚至沒有一次壓到車線。

莫斯坦言，這類情境下，自己反而比平常更清楚感受到FSD的優勢。

為了即時更新系統，莫斯在車頂玻璃下方安裝星鏈（Starlink）Mini裝置，能在旅館過夜時直接下載與安裝軟體。莫斯指出，14系列在順暢度、自動停車與速度設定上都有明顯進步，也首次成功說服原本質疑的親友。

FSD行駛時，莫斯會聽有聲書、Podcast、接電話，但從不低頭滑手機，也從未在行駛中睡著。他形容這種體驗，比搭Uber或多數朋友開車都還安心，是他至今「最愉快的一次駕駛感受」。

對莫斯而言，FSD已經不是加分功能，而是「不可或缺的存在」。這也是他刻意選擇長途開車、而非搭飛機的重要原因。因為他知道，抵達機場後，幾乎不可能租到一輛配有FSD的車。

莫斯表示，刷新紀錄從來不是這趟旅程的重點，「這項功能帶給我極大的安心感，就好像路上多了一雙『額外的眼睛』」。這份感受也與他的家庭背景有關，他的父親因視障無法開車，莫斯期待未來若出現無需人類監督的自駕車，父親能因此重新獲得行動自主。

自駕車 懷俄明州 特斯拉

上一則

1月13日星座運勢 獅子勇於創新 天蠍理性消費

下一則

DeepSeek或引入新記憶架構 梁文鋒：當前主流大型模型效率差

延伸閱讀

香港「智慧出行」無人車進入市區測試 運作順暢

香港「智慧出行」無人車進入市區測試 運作順暢
馬斯克出手？X平台伊朗國旗「復辟」

馬斯克出手？X平台伊朗國旗「復辟」
聖誕樹再利用 華州多縣免費回收

聖誕樹再利用 華州多縣免費回收
氣候變遷暴雨成災 華州知名聖誕小鎮商機恐泡湯

氣候變遷暴雨成災 華州知名聖誕小鎮商機恐泡湯

熱門新聞

4星座愈老愈有錢。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@MART PRODUCTION）

4星座愈老愈有錢 金牛靠存錢、他熬成高位50歲後資產看漲

2026-01-08 21:25
「藏海傳」、「許我耀眼」入榜2025年豆瓣最高分華語劇集榜單。（取材自豆瓣）

不是藏海傳或許我耀眼 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠

2026-01-06 20:25
馬族熱情外向、交友廣，容易在各領域建立連結，偏好戶外活動如登山等。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Arina Krasnikova）

3生肖一生少災少病 屬兔靠好心態、他愛運動過得愜意

2026-01-09 22:25
四星座對於消費習慣、投資理財天生具備優勢，能讓資源發揮最大效益，不僅減少爭執，也為家庭創造穩定與和諧的基礎。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

另一半是這四星座 錢交給他持家、理財準沒錯

2026-01-10 23:25
自帶東方養生文化敘事的黑芝麻食材持續走紅，有望成為下一個「超級食物。」(Lluvia Morales / Unsplash)

抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材

2026-01-05 13:25
一名網友指出，薄荷一旦種在地裡，根系便會迅速向四周延伸，因此在種植時放入盆栽內種植，才能避免薄荷蔓延到整個庭院；示意圖。(取材自Unsplash @Fernanda Arias)

這香草很迷人但不要種在庭院土中 以免擴散失控

2026-01-06 22:25

超人氣

更多 >
明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員
川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥
「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人

「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人
星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬

星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬
Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場

Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場