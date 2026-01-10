在物價瘋漲與薪資成長下，美國社會出現了「中上階層的下流化」；示意圖。（路透）

gobankingrates報導，對許多美國家庭而言，儘管擁有一份體面的工作，但在物價瘋漲與薪資成長下，美國社會出現了「中上階層的下流化」。過去被視為維持中上階層生活水準的「大件商品」，其購入門檻正在急劇拉高。根據趨勢分析，以下是美國中上階層在未來五年內可能無力負擔的項目。

1.許多城市的獨棟住宅

衡量房價 可負擔性的關鍵指標是「房價收入比」。根據建築業最新數據，美國已有數個城市的比率超過10%，意味著購屋者必須不吃不喝十年才買得起一間房，其中包含加州 聖荷西，舊金山 ，洛杉磯，長灘和紐約市 等地區。即便年薪位居全國前15%，在上述地區的房價收入比壓力下，多數人僅能負擔公寓或必須搬往更偏遠的內陸。

2.兒童照護

根據美國兒童保育意識協會（Child Care Aware of America）的數據顯示，2024年全美托兒平均價格已正式達到1萬3128美元。這僅是單一兒童的平均值，在紐約、加州等高生活成本地區，數字更顯得驚人。更令人憂心的是城市研究所（Urban Institute）披露的成長趨勢。自2017年以來，若家庭中有兩位幼兒，年度托兒費用的累積漲幅已高達40%。

3.新車

根據 Experian 截至2025年第一季度的最新數據，新車平均月供達745美元。而二手車平均月供雖較低，但也需521美元。對於需要維持兩輛新車的中上階層家庭，每月純車貸支出便輕鬆突破1500美元。

Kelley Blue Book的數據更揭開了殘酷現實。目前新車平均售價已超過5萬美元。而上述的1500美元僅是本金與利息，若加上汽油、高昂保險費、年度稅金及維修成本，養車支出可能直接占掉家庭淨收入的20%以上。

4.出國旅遊

對於過去習慣每年至少安排一次跨國旅遊的中上階層來說，為了支付持續攀升的國內各項開銷（房貸、醫療、學費），即便年收入優渥的家庭，也開始覺得出國的高昂機票與房價變得極其沉重。在經濟不確定性增加的2026年，保留更多現金儲蓄以應對日常開支，已成為多數家庭的優先選擇。

根據泛美研究所（Transamerica Institute）的最新調查，許多家庭的退休儲備金與實際需求之間，存在著鴻溝。截至2023年底，尚未退休的中產階級家庭，其退休帳戶的累計儲蓄中位數僅為6.6萬美元。

即便對於已經步入退休生活的人群，財務狀況同樣不樂觀。已退休中產家庭的總儲蓄平均約為18.6萬美元。雖然這筆數字看似較高，但若考慮到逐年攀升的護理費用、長期通膨以及可能的長壽風險，這筆資金顯然難以保障長達20至30年的退休生活。

買房、托兒皆上榜 美中上階級未來5年恐「負擔不起」5件事

​TVBS新聞網