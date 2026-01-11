吃素不一定長壽、易缺乏營養素 研究：多攝取肉類更能活破百歲

我的頻道

外交電報揭川普對格陵蘭「3劇本」最糟情境曝光

TVBS新聞網／編輯 張森皓 報導
中國復旦大學研究顯示，吃肉者比純素者更長壽；示意圖。（圖／123RF）
多年來以「植物性食物」為主的飲食模式因其潛在的健康益處備受推崇，然而，中國復旦大學研究指出，純素者不一定就會長壽，甚至容易缺乏關鍵營養素，導致疾病風險上升。研究顯示，長期攝取肉類的高齡者，更能活超過100歲。

科學期刊「Nature」報導，復旦大學團隊在老年學期刊『衰老與疾病機制期刊」（npj Aging ）發表研究論文，指出飲食品質在素食影響健康老化的過程中具有重要作用，高品質素食者與雜食者在健康老化結果方面並無顯著差異，而低品質素食飲食則可能進一步加劇健康風險。

團隊指出，衰老是人不可避免的過程，高齡者想活得長壽、健康，「均衡飲食」是最關鍵的指標之一。研究追蹤超過5203名80歲以上高齡者的長期健康數據，發現持續食用肉類的參與者比純素或素食者更可能活到100歲。

此外，蛋奶素者比純素者活到100歲的機率略高，不過依舊比吃肉者低14％。團隊指出，長期純素飲食可能面臨潛在的營養缺乏風險，如蛋白質、維生素 B12、鐵、鈣等關鍵營養素攝取不足的情況，從而進一步加劇營養不良風險。

不過研究結果同時顯示，若長期缺乏蔬菜攝取也會影響長壽，每天攝取蔬菜的參與者活到100歲的機率，比不吃的人高84％。帶領研究的營養學教授高翔指出，對80歲以上成年人來說，兼顧動植物性食物的均衡飲食比純素飲食更有助於長壽。

​TVBS新聞網

