好市多主動退買貴差價 網友最多收到500美元 直呼太佛心

美式量販賣場好市多 以物美價廉聞名，近期再度因價格調整政策在網路上引發熱烈討論。美國一名好市多會員在Reddit上分享，自己去年12月中收到好市多寄來的退費通知，原來是之前買的商品降價了，所以好市多以價值20美元的購物券補償價差，讓他覺得非常貼心，直言「會永遠忠誠於好市多」；更有網友表示曾收過高達1.6萬元的退費，讓人直呼「佛心公司」。

30天內買貴退費政策 多網友分享曾收過退費

美國生活媒體《Parade》報導，根據好市多官網說明，商品在購買後30天內若降價，會員可申請退還價差。雖然該政策並非新制，但這次引發關注的原因，在於有不少會員表示，自己未主動申請卻仍收到退費。

相關的好市多退費討論在Reddit上愈來愈多，就有網友透露，自己曾透過好市多預訂一趟約4000美元的歐洲旅遊行程，沒想到半年後竟收到約500美元的退費，原因是先前被多收費用。另外也有人分享，在好市多購買電視後收到50美元禮品券，原因也是買貴退費。

主動退費增加好感 建立忠實顧客回購習慣

當然，並非所有人都如此幸運。部分會員指出，自己與這些幸運兒不同，曾嘗試申請退費卻未能成功，也有人認為，這類政策是培養顧客忠誠度的低成本方式。不過，多數顧客仍給予正面評價，甚至還說退回的金額最後還是會再次花在好市多。

整體而言，這場討論成為對好市多買貴退費政策的集體背書。隨著零售業 競爭日益激烈，消費者對服務體驗也愈發重視，好市多成功展現了與其他零售商 的差異，鞏固會員的信任與好感。

