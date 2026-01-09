3生肖一生少災少病 屬兔靠好心態、他愛運動過得愜意

馬族熱情外向、交友廣，容易在各領域建立連結，偏好戶外活動如登山等。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Arina Krasnikova）

不少人期待新一年能少些波折、多些安康。根據《搜狐》報導指出，生肖兔、生肖馬與生肖豬被形容為「一生少重大災難」的幸運族群，生活節奏相對順遂，且在健康面向更容易維持穩定狀態。內容主要從處世方式、人際互動與生活習慣解讀其「少生病、少煩憂」的原因，其中以心態管理、運動習慣、飲食作息與朋友圈支持被視為關鍵。

生肖兔

生肖兔被定位為「溫和避紛爭」。文章指出其性格柔和、心地善良，不愛與人爭強鬥勝，較能在複雜人際中保持適當距離，減少捲入是非的機率。

生活面上，兔族的人際關係被形容較和諧，身邊容易累積真誠友人，遇到困難時較常獲得支援。

健康面則主打「心態平和＋規律生活」，包括樂觀豁達、少為瑣事煩惱，以及早起、適量運動與清淡飲食等習慣，被視為降低身體負擔、維持活力的來源，整體呈現平穩安逸的走勢。

生肖馬

生肖馬的關鍵字落在「自由奔放、積極進取」。文章形容其行動力強、敢追夢，面對挑戰傾向正面迎擊，工作與生活更常抓住機會、累積成果。

人際面上，馬族熱情外向、交友廣，容易在各領域建立連結，關鍵時刻也較可能獲得建議與協助，使事情推進更順。

健康方面則以「愛運動」作為主軸，偏好戶外活動如登山、游泳等，運動帶來體能提升與情緒紓壓；加上遇事不抱怨、傾向找解方的樂觀心態，被認為能減少長期壓力與煩憂感，生活更顯輕盈。

生肖豬

生肖豬被點名為「福運與豁達」。文章指出其性格憨厚、寬容，不易為小事糾結，能用較輕鬆的方式面對變動，因此生活壓力相對低。

日常上，豬族懂得享受生活，重視與家人朋友相聚，透過美食、旅行等小確幸維持好心情。

健康面則強調「作息與睡眠品質」，包括按時休息、睡得飽，以及飲食雖愛吃但講求均衡，避免過度偏食或暴食，讓免疫力與恢復力維持在較好的狀態，整體呈現安康無憂的氛圍。