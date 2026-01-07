我的頻道

年輕台女免簽赴美陪唱賺生活費 遭海關抓包遣返

原著粉也買單 6部古裝改編劇口碑穩「討論度最高」

世界新聞網／輯
六部古裝劇原著粉也很喜歡。左為「流水迢迢」、右為「長相思」。(取材自豆瓣)
古裝改編劇向來是影視市場的高風險題材，稍有不慎就容易引發原著粉反彈。不過近期有多部改編作品憑藉對原著精神的保留、選角貼合與敘事節奏穩定，累積「零差評」口碑，在劇迷圈持續發酵。根據「搜狐」報導，綜合討論度與觀眾回饋，「流水迢迢」、「長相思」、「國色芳華」等6部作品被點名為近年較成功的古裝改編代表，也顯示市場對「尊重原著＋完成度高」的改編仍高度買單。

「流水迢迢」由任嘉倫、李蘭迪主演，改編自同名小說，以權謀與情感交織的多線敘事推進。劇中圍繞江慈、衛昭與裴琰三人的抉擇與對立，情感走向與人物動機被認為貼近原著設定。李蘭迪透過眼神與情緒層次呈現角色的善良與清醒，與任嘉倫飾演的衛昭形成鮮明張力，被不少觀眾視為角色塑造上的亮點。

奇幻古裝「長相思」第一季播出後口碑表現穩定，豆瓣評分7.8。楊紫、張晚意領銜主演，劇情高度還原原著世界觀與人物關係，群像塑造完整。除男主表現受到肯定外，檀健次、鄧為等角色亦因人設鮮明累積討論度，使整體熱度延續。

暑期檔作品「長樂曲」由丁禹兮、鄧恩熙主演，改編自「長安銅雀鳴」。該劇雖未走高反轉路線，但節奏明快、敘事扎實，加上選角新鮮，成功吸引觀眾持續追看。丁禹兮在活潑與內斂間的表演切換，也被認為撐起角色說服力。

六部古裝劇原著粉也很喜歡。圖為「長樂曲」。(取材自豆瓣)
「四海重明」與「度華年」則分別以仙俠與古偶為主軸。「四海重明」主打輕鬆清新風格，聚焦角色日常與群像互動；「度華年」採雙重生設定，趙今麥與張凌赫的年輕組合，讓畫面質感與視覺討論度提升，符合古偶核心受眾期待。

壓軸的「國色芳華」由楊紫、李現主演，改編自同名小說，是大女主經商題材代表作之一。該劇同樣拿下7.8分，服化道高度還原唐代風貌，楊紫更以此作入圍白玉蘭獎最佳女主角，成為改編劇中兼顧口碑與獎項的代表。

六部古裝劇原著粉也很喜歡。圖為「國色芳華」。(取材自豆瓣)
