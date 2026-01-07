我的頻道

「少年諾貝爾」雷傑納隆科學獎入圍名單 華生占比近四成

打造「夢幻軍隊」 川普要求國防預算大增50%

便宜又分量多 2026最適合退休族的5項好市多商品

世界新聞網／輯
好市多自有品牌科克蘭（Kirkland Signature），因價格親民、分量充足，成為不少消費者的首選；好市多示意圖。(美聯社)
好市多自有品牌科克蘭（Kirkland Signature），因價格親民、分量充足，成為不少消費者的首選；好市多示意圖。(美聯社)

隨著物價持續上揚，愈來愈多退休族開始精打細算日常支出。儘管不少零售通路都主打優惠價格，但在長期生活開銷上，真正能帶來穩定節省的選擇並不多。其中，好市多（Costco）自有品牌科克蘭（Kirkland Signature），因價格親民、分量充足，成為不少消費者的首選。據網站GoBankingRates報導，對於已退休、在家自煮頻率提高、重視健康與預算控管的族群而言，以下幾項科克蘭商品被認為最具有高性價比。

1. 科克蘭有機特級初榨橄欖油（Kirkland Signature Organic Extra Virgin Olive Oil）

價格：20.99美元

被視為賣場中相當划算的商品之一。雖然單價約21美元，但容量達2公升，可使用相當長時間，相較於一般超市販售的較小瓶裝橄欖油，整體成本更具優勢。

▲ 影片來源：Instagram＠eunels_store（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

2. 科克蘭綜合配方中度烘焙咖啡豆（Kirkland Signature House Blend Medium Roast Coffee）

價格：21.49美元

適合將每日到咖啡店消費的習慣，改為在家沖煮。一名顧客在評論中表示，這款咖啡豆風味不苦不澀，價格合理，是每天早晨固定飲用的選擇。

▲ 影片來源：Instagram＠vcostcoyycfinds（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

3. 科克蘭葡萄糖胺與軟骨素補充品（Kirkland Signature Glucosamine and Chondroitin）

價格：22.99美元（原價27.99美元）

一瓶含280錠。由於關節保健補充品價格普遍偏高，這款商品被退休族視為兼顧份量與價格的選項，特別適合有行動不便或關節不適需求的族群。

▲ 影片來源：Instagram＠vita__cares（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

4. 科克蘭有機希臘優格（Kirkland Signature Organic Greek Yogurt）

價格：8.70美元

這大桶優格可在好市多冷藏區找到，是相當划算的選擇。質地濃稠、富含蛋白質，對於隨著年齡增長而維持肌肉量非常重要。與超市販售的小杯裝優格相比，每份成本明顯低得多。

▲ 影片來源：Instagram＠costcofindscanada（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

5. 科克蘭面紙（Kirkland Facial Tissues）

價格：19.99美元

主打柔軟、結實，適合皮膚敏感或有過敏體質者使用。一名顧客評論說：「面紙非常柔軟，和知名品牌幾乎一樣，老實說我分不出差別，我甚至覺得這款還稍微好一點。」

有幾個星座以沉著冷靜、善於控制情緒聞名。 圖／AI生成

男朋友首選…脾氣最好「3大星座」冷靜又可靠 善用行動表現

2025-12-29 15:00
自帶東方養生文化敘事的黑芝麻食材持續走紅，有望成為下一個「超級食物。」(Lluvia Morales / Unsplash)

抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材

2026-01-05 13:25
三生肖女性紅顏又好命。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

3生肖女紅顏好命 屬兔溫柔有智慧、她亮眼自信成焦點

2026-01-03 23:25
屬狗者一旦認定養生方向，往往能長時間堅持，成效也相對穩定。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Gustavo Fring）

3生肖全年少病痛 屬牛自律提升精神、他敢於調整生活型態

2026-01-04 23:25
2026年逢馬年，雖沖犯太歲，但要留意趨吉避凶，遇事心態放正，忍辱負重。（本報資料照片）

2026年有3生肖擁五星級運勢 2生肖沖犯太歲須趨吉避凶

2026-01-04 00:42
真正讓人感到受傷的，往往來自於內心的冷漠與忽視。(圖╱123RF)

看似溫和實則冷酷：3星座傷人能力超強 讓人又愛又怕

2025-12-28 21:28

