這香草很迷人但不要種在庭院土中 以免擴散失控

一名網友指出，薄荷一旦種在地裡，根系便會迅速向四周延伸，因此在種植時放入盆栽內種植，才能避免薄荷蔓延到整個庭院；示意圖。

一名園藝 專家近日提醒屋主，在種植常見香草「薄荷」時，切勿犯下將其直接種入土中的常見錯誤，否則恐導致植物失控蔓延，對庭院管理造成長期困擾。薄荷雖深受消費者喜愛，卻讓不少園丁頭痛，因其生命力強、擴散速度快，極易侵占周邊花圃。

據環保媒體The Cool Down報導，一名TikTok 創作者分享影片指出，薄荷一旦種在地裡，根系便會迅速向四周延伸，甚至跨越花圃邊界。他在影片中展示的花園案例顯示，薄荷已在距離原始種植點數英尺外冒出新芽，即使花圃之間設有石塊阻隔、間距明顯，仍無法阻止其擴散，讓他直言處理起來「非常挫折」。

針對此問題，他提出具體解方，建議使用至少可容納2加侖的桶子作為薄荷的種植容器。他說明，應先將薄荷連根挖起，再於地面挖洞放入桶子，桶內先填入土壤，並讓桶口略高於地面，最後再將薄荷重新種回桶中，並確認桶內及周圍土壤充足。

他也提醒，在安置完成後，需徹底清除仍留在土中的薄荷根系與植株，以避免繼續向外蔓延。此方式可有效限制薄荷擴散範圍，減緩其未來生長速度。雖然並非所有薄荷品種在北美都屬外來入侵植物，但即使是原生品種，也可能對庭院造成管理壓力。

影片引發網友熱議，有人提醒薄荷可能仍會從桶底排水孔竄出，建議加鋪防草布或網布防堵根系，也有人分享自家草坪被薄荷「全面接管」的經驗，認為雖難以控制，但氣味宜人。專家指出，若尚未種植薄荷，採用容器栽種等方式，有助在享受其烹調用途的同時，避免增加庭院維護負擔。