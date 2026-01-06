我的頻道

堵車費實施1年車流減11% 華埠仍有不滿：客流大減且一樣堵車

紐約州違規U型轉彎首納扣分制 首次違規最高可罰150元

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

世界新聞網／輯
灰熊示意圖。(路透)
灰熊示意圖。(路透)

一台放置在黃石公園附近舊熊洞中的野生動物攝影機，捕捉到長達10年動物造訪的影像。49歲的攝影師凱西·安德森（Casey Anderson）專門拍攝美國西部的野生動物，他在十多年前穿越偏遠地帶時安裝這台攝影機，希望觀察灰熊是否會再次使用這個洞穴，結果錄下的畫面令人驚艷，發布到Instagram上的短影音也在短時間內獲得超過51萬2000次觀看，在社群上瘋傳。

據環保媒體The Cool Down報導，安德森表示，結果超出了他的預期。灰熊確實回來了，土狼、山獅及其他多種野生動物也都出現過，其中一隻山獅多次回到同一地點。攝影機一直運作，直到一隻熊對攝影機產生興趣導致錄影結束，但已經捕捉了多年不同季節的動物活動。安德森將短片上傳至Instagram，觀看次數在短時間內超過51萬2000次，一位用戶留言：「這真是太棒了」；另一位稱此計畫像是「『做一隻蒼蠅』待在牆上觀察10年。多麼棒的非侵入式創意。」

▲ 影片來源：Instagram@qrizzlyguy（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

安德森也將作品發布在YouTube頻道Endless Venture，展示荒野地帶的影像。他受訪時表示：「這種發現推動著我前進。我用一生的時間尋找野生地點並設置攝影機，靜靜觀察沒有人在場時發生的事情。」他指出，在偏遠地區安裝攝影機有助於野生動物專家追蹤瀕危物種數量，研究人員可以使用這些設備記錄復育工作，而不干擾動物的自然棲息地。

專家強調，有效的環境管理有助於更多物種生存，而這些生物多樣性對人類至關重要，因為健康的生態系統提供了我們依賴的食物來源。黃石國家公園占地220萬英畝，棲息著65種以上的哺乳動物，包括灰狼和黑熊。公園內的鳥類種類包括白頭鷹與金鷹。

追蹤攝影機的影像幫助保育人員更密切地監控這些物種的狀況，也提供了多年來不同季節動物行為的紀錄，讓研究人員得以了解野生動物如何在無人干擾的環境下生存與互動。安德森表示，這類發現正是驅使他長期投入野生動物紀錄工作的動力所在。

黃石公園 YouTube

