2026年星座×血型運勢排行 天蠍座A型豐收年、這2星座獨佔前10

今年是雙子座A型探索自由生活方式的時期。示意圖。（取材自pexels.com@Greta Hoffman）

過去的一年，也許有值得驕傲的成果，也可能留下些許遺憾與不甘，但那些歡笑與淚水，都已成為澆灌成長花朵的養分。嶄新的一年正悄然展開，帶著希望與可能而來，只要相信自己、不急不躁，走在屬於自己的節奏上，心中的夢想終會實現。日本 媒體「占TV」命理文章結合12星座與血型 ，整理出2026年48種不同的運勢及排行。

𓇻 第1名：獅子座B型

12年一度的幸運期來臨了，真正開始大幅推動人生重大決定的是下半年，而上半年則是準備階段，新事物接連展開，可能會讓你忙得開心又驚喜連連。

𓇻 第2名：獅子座O型

7月以後將進入12年一度的幸運期。上半年作為準備期，適合重新檢視過去，並果斷與不愉快的回憶告別，朝著光明的未來前進。

𓇻 第3名：巨蟹座A型

自2025年開始的重要轉捩點將持續到6月。不論已經進入轉換期的人，還是即將迎來的人，都能樂觀期待。

𓇻 第4名：巨蟹座O型

延續自2025年下半年，2026年上半年仍處於12年一度的轉換期，鼓起勇氣打破自我設限，積極行動就會有好結果。

𓇻 第5名：獅子座AB型

今年將是靈感特別突出的年份，為了迎接2026年下半年開始的幸運期，提前磨練想像力，能讓生活更加充實。

𓇻 第6名：獅子座A型

即將迎來12年一度的幸運期，即使一開年狀況不順，也不必沮喪或灰心，放心期待即可。

𓇻 第7名：巨蟹座AB型

自2025年下半年持續的重要轉換期將延續到2026年6月，若有想挑戰的事，最好在6月底前完成。

𓇻 第8名：射手座B型

這是加深知識的時期，無論學習或鑽研某件事都特別順利，做什麼都可以跟著直覺來決定。

𓇻 第9名：巨蟹座B型

趁著持續到2026年6月的重要轉換期，回顧是否還有未完成的事，開始新事物會一帆風順。

𓇻 第10名：射手座O型

能深刻感受到與他人的連結，如果出現讓你覺得「想追隨這個人」的對象，主動靠近會有驚喜結果。

獅子座A型即將迎來12年一度的幸運期。示意圖。（取材自pexels.com@Julia M Cameron）

𓇻 第11名：天蠍座A型

將是飛躍的一年，過去在不顯眼處累積的努力，終於開花結果並獲得肯定。

𓇻 第12名：射手座AB型

對目前正在從事的事全力投入、徹底堅持會比較好，比起分散精力，專注反而更容易成功。

𓇻 第13名：天蠍座O型

與海外或遠方地區特別有緣，設定高一點的目標，會得到運勢助力，實現的可能性也更高。

𓇻 第14名：射手座A型

被邀請或被請託的機會增加，可能會遇到求之不得的好邀約。

𓇻 第15名：雙魚座B型

人氣運高漲，容易成為注目焦點，努力會被肯定，但別因此過於得意忘形。

𓇻 第16名：天蠍座AB型

原本覺得遙遠、無緣的事物，會突然變得親近，保持正向心態，什麼都勇於嘗試看看。

𓇻 第17名：天蠍座B型

學習能提升運勢，建議積極參加研討會、講座或讀書會，有助於技能成長。

𓇻 第18名：雙魚座A型

這是充滿愛與創造的時期，能度過愉快而溫暖的日子，創作能力開花結果，甚至獲得肯定。

𓇻 第19名：雙魚座O型

資歷成熟足以主動站到大家前方，擔任領導角色，適合策劃新企劃或提出創意點子。

𓇻 第20名：牡羊座B型

與家人或親近的人關係良好，容易找到讓自己安心的歸屬，居住與人際環境都很舒適。

𓇻 第21名：雙魚座AB型

感受到愛的機會增加，不只是戀愛，也包含親情與友情。戀愛方面可能略帶波折。

𓇻 第22名：牡羊座O型

充滿幹勁的一年，會積極投入工作或角色中，雖然忙碌，但日子過得充實。

𓇻 第23名：雙子座AB型

將面對「改變自己」這個重大主題，或許會嘗試新領域，踏入未知世界。

𓇻 第24名：牡羊座AB型

只要不忘記堅持並持續努力，夢想一定能實現，別因悲觀而放棄，踏實最重要。

𓇻 第25名：牡羊座A型

工作與責任繁忙，但是一種令人愉快的忙碌。要注意健康，避免過度疲勞。

金牛座AB型深刻體會到學習的重要性。示意圖。（取材自pexels.com@Gül Işık）

𓇻 第26名：雙子座O型

上半年財運佳，經濟面有發展機會，副業、轉職可能成功，收入增加。

𓇻 第27名：摩羯座A型

是投注心力於人際關係的時期，多與不同的人交流，拓展見聞與知識，必有收穫。

𓇻 第28名：雙子座A型

探索自由生活方式的時期，別被成見束縛，用自由的想法重新審視人生。

𓇻 第29名：雙子座B型

上半年戀愛運佳，可能與意想不到的人交往，在活動中結識的機率高，有喜歡的人就早點告白。

𓇻 第30名：摩羯座O型

人多的地方帶來好運，多參加聚會、課程或活動，加深人際交流。

𓇻 第31名：處女座B型

人脈擴大、社交圈成形，雖然需要努力維繫關係，但壓力不大。

𓇻 第32名：摩羯座AB型

年初開始運勢良好，能專心投入想做的工作，成果有望反映在收入上。

𓇻 第33名：摩羯座B型

壓力大別獨自承擔，多向他人請教或尋求建議，會有人替你帶來好運。

𓇻 第34名：處女座O型

單打獨鬥困難的事，在團隊中就能實現，有機會挑戰領導角色，能帶動大家前進。

𓇻 第35名：天秤座O型

會覺得工作有趣到不行，容易忽略私生活，別忘了珍惜重要的人。

𓇻 第36名：處女座AB型

人際關係加深，容易結交好朋友，乾脆俐落的相處方式會更受他人歡迎。

𓇻 第37名：天秤座A型

實力獲得肯定、逐步升級的時期，但若是考慮獨立或自由工作的人，建議再等等。

雙魚座B型人氣運高漲，容易成為注目焦點。示意圖。（取材自pexels.com@Vural Yavas）

𓇻 第38名：處女座A型

專注於人際關係的時期，別以為是好意就說教或擺架子，重視人際圈。

𓇻 第39名：天秤座AB型

在興趣或社區活動等團體中能有所表現，帶頭做決定時最好全方位完善評估。

𓇻 第40名：天秤座B型

會遇到支持你的人。與過於強勢、想要你追隨的人不合，可能會分道揚鑣。

𓇻 第41名：水瓶座AB型

工作與責任增加，忙得不可開交。容易過勞，務必注意健康。

𓇻 第42名：金牛座A型

時局逼得你不得不迎來一個轉換期。下定決心改變自己，隨時保持敏銳的感受力。

𓇻 第43名：水瓶座B型

雖然忙碌，但能幫助他人，心理狀態不錯。記得妥善安排自己的時間。

𓇻 第44名：水瓶座O型

忙於完成眼前的工作與角色。這代表你被需要，請全力以赴。

𓇻 第45名：金牛座O型

溝通能力提升，人脈自然擴展，多與各式各樣的人交流可以避開盲點。

𓇻 第46名：水瓶座A型

事情堆積如山，若周遭有人消極或敷衍，容易煩躁。盡量克制情緒。

𓇻 第47名：金牛座B型

可能與以往沒什麼交集的人變熟或成為朋友，以開放的態度待人，反而有意外收穫。

𓇻 第48名：金牛座AB型

深刻體會到學習的重要性，多主動參加講座、研討會或各類學習活動，可以補足現有的知識盲區。