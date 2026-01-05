加州女靠出租自家後院泳池 月收最高達7萬美元

洛杉磯的Rajaa Chraibi靠著出租自家後院泳池，平均月收入達2.2萬元。後院泳池示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Digital Marketing Agency NTWRK）

加州洛杉磯 的查萊比（Rajaa Chraibi）有個很特別又很賺錢的副業，她將自家後院的泳池出租給人辦派對、活動和拍片，這讓她平均月收達2.2萬元，最高甚至達到7萬元，事業越做越大的她現在聘請專門團隊管理活動和場地，也把收入用於購買更多後院有泳池的房產，有更多場地可以出租。

每日快報（Daily Express）報導，35歲的查萊比是專售洛杉磯豪宅的房地產 公司High-End Estates的負責人和創辦人，她在2020年發現可以透過出租自家後院的泳池給人辦派對、商業活動和拍片來賺錢，第一個月就賺了5千元。

洛杉磯的好天氣和興盛的旅遊業讓查萊比發現這是一個賺錢的方法，她說她每天的工作都在看房地產，洛杉磯很多房子後院都有泳池，有很多人會想租用房子來辦派對或活動，因此經過第一個月的成功後，她看到商機，在房地產業工作讓她能接觸到洛杉磯全市有絕佳景觀、後院又有泳池的物件，她後來又買了四棟房產，擴充她的出租事業版圖。

查萊比說，起初她一人包辦所有事情，現在她雇用了一支團隊幫忙，也聘請泳池清潔公司和景觀設計公司，她還有一位場地經理替她籌畫活動，她說把工作分派給別人後，一切變得輕鬆多了。

出租泳池一個月替查萊比賺進5千至6千元，讓她月收入平均達2.2萬元。查萊比出租泳池以小時計價，價格視參與活動的人數、使用的房屋類型和場合而訂。