「買新車是愚蠢行為」億萬富豪：想致富 別再買5樣東西了

實境投資節目「創智贏家」（Shark Tank）主持人兼投資者凱文·奧利瑞（Kevin O'Leary）直言，想致富不僅是收入問題，更在於消費習慣。他將累積財富歸結為五個習慣：別再買新車、別追求大房子、別總是外食、別追快時尚、別浪費錢訂閱沒用的服務。奧利瑞指出，只要做到這5點，不論收入多少，都已經邁向財富之路。

據理財網站Benzinga報導，奧利瑞認為，窮困不是因為經濟不公或運氣不好，而是因為不斷購買那些讓你貧窮的東西。奧利瑞說，「我見過年收入4萬美元的人累積可觀財富，因為懂這些原則；也見過年薪20萬美元的人其實是月光族，因為不願學理財。」

避免新車和租車 陷阱

奧利瑞指出，買新車是最愚蠢的財務決策之一。車輛一開出車行，價值就立即跌掉20%至30%，數千美元瞬間化為灰塵，只為「新車味道」。租車更糟，「你在租一個貶值資產……給經銷商數千美元，只為借他們的車。」

他的建議是購買3年車齡的認證二手車，由別人承擔折舊，他稱「這就是有錢人的做法」。

自備餐食與泡咖啡 小習慣累積大財富

奧利瑞批評，許多人抱怨沒錢投資，卻午餐花15美元吃沙拉。他將這種行為視為財務自我破壞。

根據美國勞工統計局，美國人平均每年在外用餐近4000美元。奧利瑞指出，如果將這筆錢每年投資30年、年報酬率10%，最終可累積超過60萬美元，「你為了方便和24小時就忘記的美食，交換了退休 財富50萬美元。」

他建議自備午餐、在家泡咖啡，並強調這不是犧牲，而是聰明理財。外食時，也應選擇有價值的用餐，而非因懶惰而浪費金錢。

買房量力而行 避免負債陷阱

對於所謂擁有「自己的房子」，奧利瑞認為是財富陷阱，「你的房子是最大的負債，」他說，「資產把錢放進你口袋，負債則把錢拿走。你住的房子每個月都在拿走錢。」房貸、房產稅、保險、維修和園藝都成為錢坑，房子愈大，財務壓力愈深。

奧利瑞警告，購買銀行認為「能負擔」的最貴房子，只是為銀行帶來利益的30年契約，而非財務里程碑。奧利瑞建議：「房子能買多貴？只買銀行評估你能負擔的一半就好。」

外表不是財富 淨資產才是

奧利瑞批評，許多人花錢追求最新球鞋、名牌手袋或最新款手機，他稱這些是「糟糕財務決策博物館」，真正值得炫耀的是投資組合增長和淨資產持續累積，「你知道什麼最令我印象深刻？一個壯實的投資組合，淨資產持續成長，財務獨立，不是1000雙6個月就過時的鞋。」

他也提醒取消不必要的訂閱，「就像銀行帳戶慢慢漏水，這裡10美元，那裡15美元。今天就取消，不是明天，今天。」