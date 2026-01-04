飛機一落地就站起來錯了嗎？分析曝背後原因 坐「這位子」最適合

我的頻道

TVBS新聞網／編輯 張君堯 報導
說到搭機時最惹人厭的行為，許多人第一時間會想到「飛機落地後立刻站起來」。(圖／123RF)
說到搭機時最惹人厭的行為，許多人第一時間會想到「飛機落地後立刻站起來」，究竟為何乘客會有這樣的舉動？這樣做到底有沒有錯？有專家給出答案，並稱「落地後起身沒問題，但前提是不要推擠別人」。

「People」報導，「飛機落地後立即起身」多年來一直是乘客們爭論的焦點，土耳其甚至從2025年起開始對這種行為處以罰款，批評者嘲笑這樣做毫無意義、充其量只能節省幾秒鐘的時間，擁護者則認為這能讓乘客更有秩序地離開機艙，為了獲得真正的答案，旅遊顧問傑克森（Nicole Campoy Jackson）受訪時表示「這麼做其實有它的道理」。

傑克森強調「（飛機落地後）站起來是可以的，但讓別人感到擁擠、不便，或者感覺你在插隊，那就絕對不行」，至於究竟為何飛機一落地人們就會站起來？傑克森表示「首先，大家都坐了好幾個小時了，有些人可能只是想站起來活動筋骨，提前從行李櫃拿行李也是另1個原因」。

哪些乘客應該在飛機落地後立即站起來？傑克森表示「靠走道的乘客最適合這樣做，因為他們離走道很近，而且這樣做也能方便同排的乘客，坐在中間座​​位的人會很感激」，不過他也強調「最糟糕的情況是，人們互相踩到腳、行李擠在走道，甚至把隨身行李掉到還坐在座位的乘客頭上」。

最後，傑克森指出「每個人的目標都是一樣的：盡可能順利、有效率地下飛機，輪流起身、等待和保持禮貌，這些都有助於維持秩序」。

