上班聚會老是遲到？醫：恐患「時盲症」改善方法1次看

許多人無論是朋友聚會，或是上班、上課，經常出現遲到情況。但最新研究指出，這種現象可能不是單純不守時，而是疾病的症狀之一。專家表示，注意力不足過動症（ADHD）患者可能會出現時盲症（time blindness）症狀，導致時間感知受影響，進而難以有效管理時間。

美聯社報導，「時盲症」指的是一個人難以判斷完成一項事情需要多久，或難以感知時間究竟已經流逝多少。佛羅里達州 坦帕灣的心理治療師薩基斯（Stephanie Sarkis）指出，這與大腦前額葉負責的「執行功能」有關，也是許多ADHD患者常見的特徵之一。

薩基斯表示，任何人都可能偶爾遲到，但對ADHD患者來說，這種情況會造成實質上的功能性障礙。這不僅影響家庭生活與社交活動，也會波及工作表現、財務管理等生活各層面。

薩基斯進一步指出，如果一個人長期遲到只是「一整組症狀中的其中一項」，則可能顯示背後存在可治療的障礙。她援引研究證實，針對注意力不集中或躁動等其他ADHD症狀所開立的興奮劑藥物，對治療時盲症同樣有效。

佛羅里達州布雷登頓市的心理治療師梅爾策（Jeffrey Meltzer）建議，經常遲到者應審視其背後核心問題。他指出，不喜歡閒聊的人可能因害怕提早抵達而遲到，反映出焦慮可能是潛在問題。有些人則可能覺得對生活缺乏掌控力，因此試圖藉由遲到，為自己奪回幾分鐘的掌控感，這與「報復性熬夜」背後的心理機制相同。

針對此類情況，他建議製作小型「應對卡」作為日常參考。在釐清慢性遲到的根源後，取一張小卡，分別寫下對該原因的重新詮釋及遲到的後果。舉例來說，小卡的一面寫下「參加會議不等於喪失自由」，另一面則寫下「再次遲到將使同事不悅」。

薩基斯則表示，幫助ADHD患者的干預措施，適用於所有遲到者。舉例來說，使用智慧手錶設定提醒功能有助掌握出發時機，身邊擺放傳統時鐘也有幫助。僅依賴手機查看時間反而會製造更多干擾。她還建議將待處理的任務拆解成清單式的小步驟，並克制將過多活動擠進一天之內。

TVBS新聞網