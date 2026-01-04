Trader Joe's九項早餐食品排名 這款被評接近麥當勞經典美味

Daily Meal的美食評論員Eva Merrill購買九項Trader Joe's的早餐後親自食用並根據味道、口感、CP值等進行排名。早餐示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Julia Avamotive）

早餐是一天之中最重要的一餐，Trader Joe's 販售多款美味的早餐食品擄獲一票粉絲的心，但並非所有食物的品質都相同，Daily Meal報導，Daily Meal的美食評論員梅里爾（Eva Merrill）購買九項Trader Joe's的早餐食品並親自品嘗，烹調方式嚴格遵守包裝上的說明，不另外添加調味料或其他食材，再綜合口味、獨特性、品質和CP值等多項因素進行排名，以下是梅里爾做出的排行。

第9名：杏仁、薑、芝麻烤燕麥穀片（Almond Ginger Sesame Granola）

梅里爾說她幾乎每天早餐都吃一碗烤燕麥穀片加牛奶，這款穀片裡面有楓糖漿、芝麻醬、芝麻、杏仁和薑糖，口味獨特，和她在其他店買的烤燕麥穀片很不同。吃第一口時是標準的穀片味道，但之後濃烈的薑味和芝麻味就在口中散開，或許是因為加了薑糖，吃起來有點辣，梅里爾希望口味可以再平衡一點，讓穀片的味道更明顯，也因為如此她要吃完一碗有點難，讓她對這個商品趕到小小失望。

▲ 影片來源：Instagram＠trader_joes_treasure_hunt（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

第8名：Joe's 圓形穀片（Joe's Os Cereal）

Trader Joe's有很多和知名品牌產品很像的商品，例如和奧利奧餅乾極為相似的Joe-Joe's，Joe's 圓形穀片和Cheerios早餐穀片非常像，吃起來味道幾乎一樣。梅里爾說，Joe's 圓形穀片的酥脆口感令人滿意，倒入牛奶後一陣子穀片會吸飽牛奶，但前面的時間吃起來仍脆脆的，令人驚豔，不過穀片的味道淡了一點，很適合在上面灑點水果一起吃。

第7名：雞肉早餐香腸肉餅Chicken Breakfast Sausage Patties

只要2.99元就能買到一整包冷凍雞肉香腸肉餅，用煎或以微波爐加熱就能吃。梅里爾照著包裝袋上的建議，兩種加熱方法都嘗試，起初加熱後的肉餅和包裝袋上長得不一樣，讓她有點失望，並且她又另外加熱30秒才讓整片肉餅都受熱。不過雖然外觀和口感讓她不太滿意，但肉餅的味道卻讓她印象深刻，味道濃郁並稍帶辣味，還散發迷人的鼠尾草及迷迭香香氣，整體來說仍不錯，但她建議用煎的更多汁，外表也更焦酥。

第6名：列日鬆餅（Brioche Style Liège Waffles）

這個鬆餅採獨立包裝，常溫下即可食用，無須再烤。梅里爾認為吃起來口感清爽、奶香濃郁，比傳統鬆餅更紮實、更甜，外脆內軟，但外層的珍珠糖對她來說太甜，所以她比較喜歡當點心吃而不是當早餐。

第5名：有機巴西莓果碗（Organic Açai Bowl）

有機巴西莓果碗10盎司3.99元，裡面有巴西莓、草莓、藍莓、香蕉和無糖椰子片及椰子汁，放冷藏解凍或用微波加熱就是一到簡單清爽的早餐。梅里爾用放冷藏解凍，但口感較稀讓她小小失望，味道很像優格，基底讓她不是很滿意，不過她加了考燕麥穀片和水果丁後變得很好吃，她認為仍值得推薦。

第4名：肉桂捲（Cinnamon Buns）

Trader Joe's的肉桂捲一盒四個，售價5.99元，是麵包師傅以傳統方式製作，上面淋滿糖霜並裹著糖蜜。梅里爾照著盒子上的建議方式稍微加熱，加熱後糖霜軟化，和肉桂捲完美結合，雖然肉桂麵包有點乾，但略乾的口感被柔軟的糖霜平衡，甜度恰到好處，讓她想再買一盒。

第3名：薯餅（Hashbrowns）

Trader Joe's的薯餅是店內經典商品，一包2.99元。梅里爾說薯餅的外觀和味道和麥當勞的極為相似，馬鈴薯的味道很清爽美味，酥脆的外表令人滿意，只可惜有點油，建議吃之前用廚房紙巾吸掉多餘的油。

第2名：巧克力豆迷你鬆餅（Chocolate Chip Poffertjes）

梅里爾說，這款鬆餅加熱後依舊蓬鬆濕潤，不會變得濕軟扁平，巧克力豆的比例剛好，和味道清爽的鬆餅很互補，沾點楓糖漿吃美味直接升級。

第1名：杏仁可頌（Almond Croissants）

杏仁可頌一盒四個，售價5.99元。梅里爾說，要當早餐吃的話要前一晚先取出發酵，雖然多一步驟但很值得，發酵後烤20至25分鐘就有金黃香酥的可頌可以吃了，她最喜歡的是杏仁內餡，讓麵包吃起來有個淡淡甜味。

梅里爾說，這款可頌比一般可頌更紮實，但味道恰到好處，烤好出爐時香氣撲鼻，令人無比滿足。

