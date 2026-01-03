松露油不含松露、鮪魚壽司沒有鮪魚...這些常見食品都是「假貨」

市面上有許多食品，如松露油、香草萃取物其實是用便宜的替代品合成。肉桂示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Hanna Balan）

大量生產、在連鎖超市與餐廳販售的食品通常包含各種成分，食品公司為了讓更多人購買商品，可能會誇大宣傳原料產地或品質，實際上則使用便宜、化學合成的成分替代。Daily Meal報導列出幾種常見的「假」食物，包括藍莓、松露油、肉桂、南瓜泥、山葵醬、香草萃取物、魚子醬、蜂蜜、高級海鮮、特級初榨橄欖油、鬆餅糖漿、打發配料、純素奶油、Impossible和Beyond漢堡排、Just Egg素食替代蛋、仿蟹肉和人造奶油（Margarine），以及這類食物的真正原料。

藍莓營養豐富，可加入鬆餅、司康和瑪芬，但購買市面上的藍莓烘焙預拌粉和即食點心時，最好檢查成分表，因為裡面很可能不是真正的藍莓。麥片、貝果和瑪芬裡的甜美藍色小顆粒通常是以糖、玉米糖漿、澱粉、油脂、合成香料和紅藍食用色素製成；有些食品公司則會混合添加極少量的乾燥小顆藍莓與幾可亂真的仿製藍莓。

松露是一種類似蘑菇的真菌，但無法人工栽培，只生長在少數區域的地下，需要特殊訓練的狗和豬挖掘出來，所以真正的松露每磅價格高達數千元。食品製造商應對需求的方法之一是推出松露油，看似經濟實惠又能讓薯條等菜餚添加獨特口味，但很多松露油其實是假的。許多人以為松露油是將松露浸泡在橄欖油裡，其實大多是用橄欖油混合合成物「二甲硫基甲烷」（2,4-dithiapentane）製成。

肉桂捲是錫蘭肉桂樹的樹皮剝下乾燥後捲成條狀而成，有些則會再磨成粉或提煉萃取物。錫蘭肉桂（Ceylon cinnamon）又被稱為真正的肉桂，原產於南印度與斯里蘭卡，然後還有中國肉桂（Chinese cinnamon），生長範圍比錫蘭肉桂更廣，是東亞和東南亞重要的經濟作物，超市裡販售的幾乎都是中國肉桂，而非錫蘭肉桂。

真正的山葵醬是用磨碎的山葵根製作，但美國甚至世界各地的壽司吧提供的山葵醬幾乎不可能是真正的山葵根，而是採用便宜又好種的歐洲辣根（European horseradish），將其根莖磨碎並混合特定的綠色食用色素，做出外觀與口味以假亂真的山葵醬。因為真正的山葵種植與出口都很困難，根部需要浸在水中，還需寒冷、缺乏陽光的環境才能成熟，所以很多日本餐廳只好用染色的仿製山葵湊合。

真正的香草精與人工香草精看起來相同，但成分完全不一樣。全球80%的香草來自馬達加斯加，而香草萃取物是將細長、咖啡色的香草莢浸泡在酒精中，收集過程中溶出的純正香草。人工香草精則是用酒精稀釋癒創木酚處理後產生的類香草物質，並加入焦糖以媲美天然香草萃取物的顏色。真正的香草既稀有又昂貴，因此市面販售的香草只有1%是真的，其餘都是人工合成，成本低50倍。

2013年環保組織Oceana透過DNA比對分析來自全美壽司吧的1200條魚樣本，發現60%聲稱的鮪魚並非真正鮪魚、87%聲稱的紅魚其實是其他魚替代。奢華的龍蝦看似在許多速食連鎖店也能買到，其實這些並非真正龍蝦，而是廉價的海螯蝦（langoustine）。高級餐廳常見的石斑魚通常也是用吳郭魚、無鬚鱈替代。

全世界80%的特級初榨橄欖油都是仿冒品，有些不法經銷商以廉價的花生油或大豆油稀釋橄欖油，再以特級初榨橄欖油的價格出售。2006年聯邦政府曾在紐澤西州的一座倉庫查獲6萬1000公升的特級初榨橄欖油和2萬6000公升的低品質橄欖油，其中許多是用大豆油魚目混珠。

螃蟹美味但昂貴，因此生產商採用仿製蟹肉應對需求，並「蟹肉棒」之名販售，但仿蟹肉完全不含蟹肉，主要成分是工業生產的魚漿，魚漿是用便宜量多的白肉魚磨成糊而成，再混合澱粉、水、植物油、蛋白、大豆、糖和大量鹽巴做成蟹肉棒。