好市多上架三種新口味湯品 營養順口又能暖心暖胃

湯是冬季暖胃又暖心的餐點；克里夫蘭診所指出，富含蔬菜、纖維及蛋白質的湯既營養又不會對身體造成負擔。好市多 （Costco ）近期有三種新口味的湯，不但分量足夠，價錢也很實惠，很適合在收假後回到辦公室時中午來上一碗，方便快速，也能在吃了一堆佳節重口味的食物和甜點後來點清爽簡單的食物。

Parade報導，專門介紹好市多人氣新品的Instagram帳號@currentlycostco上個月底介紹了好市多新上架的三種湯品。

第一個是科克蘭番茄羅勒湯（Kirkland Signature Tomato Basil Soup），一份兩包，每包32盎司，售價9.99元，素食且無麩質，很適合搭配烤起司或奶油酸種麵包，單喝也很美味。番茄羅勒湯是暖心的不敗口味，而好市多的版本一樣簡單順口且味道濃郁。

接著是CedarLane有機蔬菜丁大麥湯（CedarLane Organic Chopped Vegetable and Barley Soup），一樣一份兩包，每包32盎司，售價9.59元，素食不含乳製品，一份僅含1克脂肪，想來點有飽足感但又不要有負擔的食物時，喝這個湯就對了。

CedarLane有機蔬菜丁大麥湯可以單喝，也可以加其他食材，可以加吃剩的雞肉或牛肉，或搭配一份簡單的蛋白質，輕鬆準備晚餐，還能和烤得酥脆的麵包一起吃，好吃又營養。

最後，如果想來點香滑順口的湯，潘娜拉麵包店托斯卡尼風格義式餃子湯（Panera Bread Tuscan-Style Tortellini Soup）絕對是首選。這款味道濃郁的湯品一份兩包，一包24盎司，售價9.89元，湯裡有很多義式餃子，讓人喝起來會感到心滿意足，適合在寒冷的夜晚、放鬆的周末或「我需要慰藉」的午餐時光來上一碗。

