搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位

世界新聞網／輯
資深空服員分享機上哪些座位能獲得最舒適的搭機體驗。搭機示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Kaysha）
搭經濟艙長途飛行可能很痛苦，尤其是前排座位的人把座位往後倒更難受，如果選擇對的座位就能改善飛行體驗。每日郵報（Daily Mail）報導，一位資歷五年的維珍航空空服員分享長途班機上最棒和最糟的位置，以及經濟艙旅客如何好好睡一覺。

如果對亂流感到焦慮的旅客，可以選擇機翼上方的座位，因為此處最靠近飛機重心，座位比較不會振動，搭乘體驗最平穩。另一方面，睡覺可能是大部分搭乘長途班機的旅客最關心的事項，有限的腿部伸展空間、客艙噪音、座位設計與氧氣濃度都會降低睡眠品質，但如果能選到遠離機上廚房和洗手間的座位，或許能睡得更好。

噪音狀況根據周圍的旅客而定，很難事先預測哪個座位最安靜，不過機尾可能會比較吵，因為廁所馬桶沖水很大聲；在夜間班機上，廚房的光線可能會從窗簾透出，還會聽到機組人員工作的聲響，因此後方座位會比較吵。

想獲得最佳的飛行體驗，該名空服員建議選擇由最前面往後數第五排，或是由最後面往前數第五排的位置。坐在越前面的旅客或許可以先選餐點，降落後也能更快下飛機；因為空服員會同時從後方開始送餐，所以坐在飛機最後方的人也能快速獲得餐點，但遇到亂流時，後方感覺比較明顯，建議先衡量一下再選座位。

