新年新計畫不到1周就放棄？醫分享6大健康抗老生活方式

許多會訂下一項多半是運動、健康飲食與減重的新年新計畫，但很少有人能全年持之以恆。有醫師建議，應該專注於經科學驗證、能支撐長期健康的生活方式。（路透資料照片）

福斯新聞1日報導，統計顯示，約有30%的美國人至少會訂下一項新年新計畫，內容多半聚焦於運動、健康飲食與減重。但真正能全年持之以恆的人不到10%，其中甚至有將近四分之一在第一周就宣告放棄。

為了提高新年計畫的成功率，腦部健康與長壽領域的權威專家艾夫拉提（Dr. Shai Efrati），以及84歲的NFL神經外科醫師、被稱為「超級高齡者」（superager）的馬隆（Dr. Joseph Maroon）建議，與其追求「快速見效的方法」，不如專注於經科學驗證、能支撐長期健康的生活方式，並分享以下六大秘訣。

艾夫拉提警告，退休可能會加速身體與認知功能的退化，尤其是在退休意味著退出有意義活動的情況下。他表示：「研究一再顯示，不論是全職、兼職，或參與以目標為導向的專案，持續投入工作都與更佳的認知韌性、心血管健康與整體壽命相關。」並指出，持續尋求心智與社交層面的挑戰，有助於刺激大腦代謝、神經可塑性與血管健康。

他表示：「換句話說，維持專業上的活躍，能讓大腦保持在『訓練狀態』，就像運動鍛鍊肌肉一樣。關鍵不在於因義務而延長工作時間，而是持續投入能帶來挑戰與成就感的事。」

第二：平衡壓力程度

馬隆強調，管理壓力對最佳健康狀態至關重要。他說：「關鍵在於平衡各項人生優先順序，包括工作、家庭與朋友、精神寄託以及規律運動，才能降低慢性壓力。我親眼見過慢性壓力導致睡眠不良、焦慮與心血管問題。」

他表示：「依我的經驗，這種『壓力平衡』是健康與長壽的關鍵，也可能有助於降低阿茲海默症 等神經退化疾病的風險。」

第三：找到人生的目標與意義

艾夫拉提表示：「擁有強烈的人生目標是長壽最有力、卻經常被低估的預測因子之一。」研究顯示，追求有意義目標的人，其慢性發炎程度較低，過早死亡的風險也相對較小。他說：「人生目標會啟動心理與生理層面的雙重作用，影響壓力調節、免疫平衡，甚至細胞修復機制。」

他指出：「無論人生目標來自工作、家庭、創作、服務或學習，都能發揮『生物穩定器』的作用，讓身體有理由投入長期的維持與修復機制。」

第四：擁抱精神寄託

馬隆指出，研究顯示，「規律的心靈修持或參與群體活動，與降低過早死亡風險有關。」他表示：「我相信這對整體幸福感有重要貢獻，也與較低的憂鬱症發生率相關。」

他表示：「無論是透過信仰、服務，或固定的社群活動，這些做法都能在一年中許多人情緒較為脆弱的時候，帶來連結感、視角與心理韌性。」

第五：將食物視為身體的燃料

艾夫拉提認為，食物不應僅被視為熱量，而應視為提供細胞能量生成與修復的燃料。他說：「富含原型、未加工食物的飲食方式，特別是地中海飲食 ，能提供支持粒線體功能、血管健康與大腦代謝的營養素。」

他建議在飲食中納入綠色葉菜、莓果、豆類、堅果、橄欖油，以及鮭魚等富含脂肪的魚類，這些食物能提供抗氧化物、多酚、Omega-3脂肪酸與必需的微量營養素，有助於降低發炎，並在細胞層面支持長壽，同時進一步指出：「目標不在限制，而在滋養，為身體提供所需養分，使其得以隨時間修復、適應並持續茁壯。」

第六：以睡眠作為健康基礎

馬隆認為，高品質睡眠是「腦部健康與長壽的根基」。他表示：「當你睡得好，就能支持健康的新陳代謝與免疫功能，同時改善情緒、專注力與抗壓表現。」

他補充表示：「同樣重要的是，良好的睡眠能讓人更容易維持有助於長期健康的日常習慣，包括更好的飲食、規律運動，以及更一致的決策能力。」醫學專家指出，成人每晚應睡7到9小時，以支持腦部、免疫系統與心血管健康。