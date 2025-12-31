法式吐司新作法變成鹹味早餐 也可加入亞洲風味

只要把麵包浸泡在由雞蛋與牛奶或鮮奶油混合的蛋液中，接著放到平底鍋上煎熟，就是經典的法式吐司食譜，不過在英國常見的食譜卻是「鹹味版」的；經典法式吐司示意圖。(取材自Unsplash @Crystal Jo)

提到早餐料理，經典的法式吐司一向是甜點系的美味代表，而且做法也相當簡單。只要把略微變乾的麵包浸泡在由雞蛋 與牛奶 或鮮奶油混合、再加入少許香草與肉桂糖的蛋液中，接著放到平底鍋上煎熟，最後再淋上奶油、楓糖漿、鮮奶油或搭配水果享用，幾乎沒有什麼能比這更美好了。不過，如果你想為這道料理帶來截然不同的變化，不妨試試大西洋彼岸的做法，把它變成鹹味的版本。

據美食網站Daily Meal報導，在英國，這道料理被稱為「英國版法式吐司」（eggy bread）。英國人會省略所有甜味配料與蛋奶基底中的甜味添加物，改以鹽和胡椒等簡單調味料取代。他們同樣會將麵包浸入調好味的蛋液中再煎熟，但上桌時，最基本的搭配通常是番茄醬，或是一旁放上帶有酸味與胡椒香氣的棕色醬汁。無論是早餐、午餐、晚餐，甚至早午餐都很適合享用。

鹹味版的「法式吐司」eggy bread可以自由做出多種變化。你可以切碎一些青蔥，與蛋液一起拌入少量醬油與香油，做出帶有亞洲風味的eggy bread。醬油在煎製過程中會產生焦糖化反應，為味蕾帶來甜鹹交織的鮮味層次。再搭配培根與酪梨塊，立刻就能成為一份相當有飽足感的早餐。或者，你也可以保持做法簡單，只是在沾醬上做變化，像是福來雞（Chick-fil-A）醬或牧場沙拉醬，都是非常合適的搭配。

此外，也別害怕把「夾餡法式吐司」徹底翻轉，改用鹹甜起司、香腸或義式生火腿，再搭配各式美味蔬菜。你也可以在打散的蛋液中加入奧勒岡或香菜，再撒上一點海鹽，做成帶有香草氣息的版本。上面放上一片起司與番茄，或是一顆外熟內濕潤的煎蛋，立刻就有三明治風格的感覺。

如果你要製作「英國版法式吐司」，記得要使用放了一天的麵包。若麵包太新鮮、質地過軟，可以先放進烤箱，以華氏300度烤10至15分鐘，這樣能確保麵包充分吸收蛋液。至於麵包種類，布里歐麵包、哈拉麵包、外皮酥脆的法國麵包，甚至是酸種麵包，都非常適合用來製作。