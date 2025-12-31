我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長澤雅美元旦宣布與電影導演結婚 「我們將彼此扶持」

Meta天價買Manus 「草根暴富」創辦三小伙背景曝光

法式吐司新作法變成鹹味早餐 也可加入亞洲風味

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
只要把麵包浸泡在由雞蛋與牛奶或鮮奶油混合的蛋液中，接著放到平底鍋上煎熟，就是經典的法式吐司食譜，不過在英國常見的食譜卻是「鹹味版」的；經典法式吐司示意圖。(取材自Unsplash @Crystal Jo)
只要把麵包浸泡在由雞蛋與牛奶或鮮奶油混合的蛋液中，接著放到平底鍋上煎熟，就是經典的法式吐司食譜，不過在英國常見的食譜卻是「鹹味版」的；經典法式吐司示意圖。(取材自Unsplash @Crystal Jo)

提到早餐料理，經典的法式吐司一向是甜點系的美味代表，而且做法也相當簡單。只要把略微變乾的麵包浸泡在由雞蛋牛奶或鮮奶油混合、再加入少許香草與肉桂糖的蛋液中，接著放到平底鍋上煎熟，最後再淋上奶油、楓糖漿、鮮奶油或搭配水果享用，幾乎沒有什麼能比這更美好了。不過，如果你想為這道料理帶來截然不同的變化，不妨試試大西洋彼岸的做法，把它變成鹹味的版本。

據美食網站Daily Meal報導，在英國，這道料理被稱為「英國版法式吐司」（eggy bread）。英國人會省略所有甜味配料與蛋奶基底中的甜味添加物，改以鹽和胡椒等簡單調味料取代。他們同樣會將麵包浸入調好味的蛋液中再煎熟，但上桌時，最基本的搭配通常是番茄醬，或是一旁放上帶有酸味與胡椒香氣的棕色醬汁。無論是早餐、午餐、晚餐，甚至早午餐都很適合享用。

鹹味版的「法式吐司」eggy bread可以自由做出多種變化。你可以切碎一些青蔥，與蛋液一起拌入少量醬油與香油，做出帶有亞洲風味的eggy bread。醬油在煎製過程中會產生焦糖化反應，為味蕾帶來甜鹹交織的鮮味層次。再搭配培根與酪梨塊，立刻就能成為一份相當有飽足感的早餐。或者，你也可以保持做法簡單，只是在沾醬上做變化，像是福來雞（Chick-fil-A）醬或牧場沙拉醬，都是非常合適的搭配。

此外，也別害怕把「夾餡法式吐司」徹底翻轉，改用鹹甜起司、香腸或義式生火腿，再搭配各式美味蔬菜。你也可以在打散的蛋液中加入奧勒岡或香菜，再撒上一點海鹽，做成帶有香草氣息的版本。上面放上一片起司與番茄，或是一顆外熟內濕潤的煎蛋，立刻就有三明治風格的感覺。

如果你要製作「英國版法式吐司」，記得要使用放了一天的麵包。若麵包太新鮮、質地過軟，可以先放進烤箱，以華氏300度烤10至15分鐘，這樣能確保麵包充分吸收蛋液。至於麵包種類，布里歐麵包、哈拉麵包、外皮酥脆的法國麵包，甚至是酸種麵包，都非常適合用來製作。

雞蛋 牛奶

上一則

4星座元月事業運走強 獅子爽領獎金、他靠好同事推進專案

延伸閱讀

法名廚教6技巧烤出好吃蔬菜 忽略1事會「蒸爛」食材

法名廚教6技巧烤出好吃蔬菜 忽略1事會「蒸爛」食材
華人在這連鎖超市買到罕見日式吐司 老饕推多種吃法

華人在這連鎖超市買到罕見日式吐司 老饕推多種吃法
麵包、糕點冷藏還是放室溫？專家說用這兩個因素判斷

麵包、糕點冷藏還是放室溫？專家說用這兩個因素判斷
酪梨皮可以吃嗎？ 要看品種但這樣吃更好

酪梨皮可以吃嗎？ 要看品種但這樣吃更好

熱門新聞

乘客登機，空服員親切問候下其實暗藏仔細的觀察，在短短幾秒鐘的接觸中，不僅在核對登機證，更是在透過視覺尋找關鍵線索。示意圖。（取材自unsplash.com@Thomas de LUZE）

哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」

2025-12-28 02:30
五生肖明年運氣更好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@JacLou- DL）

告別卡關期 元旦後5生肖運勢翻轉更順遂

2025-12-26 23:20
3生肖會在2026年1月迎來職場大突破，有人升職為高層，有人跳槽進大廠，甚至有人直接跳三級晉升。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vlada Karpovich）

3生肖2026年開年就升官 他直接三級跳

2025-12-28 23:20
養車不僅要考慮保險和維修費，折舊率也會大幅影響價值。圖為特斯拉Model S。(路透)

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

2025-12-25 18:25
真正讓人感到受傷的，往往來自於內心的冷漠與忽視。(圖╱123RF)

看似溫和實則冷酷：3星座傷人能力超強 讓人又愛又怕

2025-12-28 21:28
屬龍的人在馬年貴人運明顯，機會也更頻繁，創業者有望靠合作夥伴資源擴張版圖、推升利潤。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Fariz Hermawan）

馬年4生肖財運看俏 屬牛薪資獎金雙增、他貴人運開花

2025-12-29 22:25

超人氣

更多 >
海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？
多州2026年將持續推動取消或降低房產稅

多州2026年將持續推動取消或降低房產稅
前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞
驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料
狄鶯問「你是GAY嗎」 曹西平未婚原因曝光 暗戀她30年

狄鶯問「你是GAY嗎」 曹西平未婚原因曝光 暗戀她30年