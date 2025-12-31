我的頻道

長澤雅美元旦宣布與電影導演結婚 「我們將彼此扶持」

Meta天價買Manus 「草根暴富」創辦三小伙背景曝光

4星座元月事業運走強 獅子爽領獎金、他靠好同事推進專案

世界新聞網／輯
四星座元月事業運佳。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@fauxels）
迎接新年度，不少人關心1月職場與財務走勢。根據《搜狐》報導，點名獅子座、天秤座、射手座與摩羯座在1月對事業更有把握，工作推進順利，收入來源也相對充實，生活有望更顯寬裕；其中以升遷、專案獎金、合作分潤與理財增值等面向最受關注。

獅子座

獅子座在1月被形容為自信與領導力同步放大，面對工作目標更具篤定感。職場上容易憑藉果斷決策與能力表現成為團隊核心，並主動挑戰高難度任務，在壓力情境下仍維持推進速度。財務面除本業表現帶動獎金、提成外，也被期待能掌握投資理財節奏，透過更精準的判斷讓資產穩步增加，整體呈現「事業帶財」的走勢。

天秤座

天秤座的關鍵字則落在「和諧共贏」。1月工作環境被看好更順風順水，人際協調能力成為推動成果的主力，能在各方需求間取得平衡，讓合作更有效率。由於同事配合度提高、問題處理速度加快，專案進度更易如期達標，也可能透過重要合作案創造可觀收入。財運方面除了正財增厚，也容易出現額外收穫，如獎金、紅包或禮物等驚喜，讓荷包更顯飽滿。

射手座

射手座在1月被視為機會密集的族群，憑藉樂觀進取與敢於嘗試的特質，更容易抓住新挑戰帶來的突破點。職涯上可能主動爭取外出學習、交流或拓展業務的任務，透過實作提升競爭力，同時擴大人脈與合作可能。隨著工作成果累積，收入有機會同步拉升，消費與生活品質也更具彈性，呈現富裕又自在的氛圍。

摩羯座

摩羯座則以踏實與責任感為主要優勢，1月被看作「努力兌現」的月份。由於長期兢兢業業、重視細節與執行，容易獲得肯定，帶來加薪、升遷或獎勵機會；同時也可能嘗試拓展業務領域或開啟新專案，在規劃與經營得當下創造額外收入。理財習慣偏向保守穩健，能透過收支規畫累積資產，使生活維持安穩且更顯寬裕。

星座運勢

