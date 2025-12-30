4星座對賺錢有天賦 2026年順到底「風生水起」

4星座能將資訊、判斷力與行動力結合，讓機會轉化為實際收益，逐步累積財富。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Antoni Shkraba Studio）

有些人天生對數字與機遇特別敏感，能從細節中看出趨勢，於變化中捕捉機會。他們善於分析風險與回報，對市場訊號反應迅速，往往在他人尚未察覺時已先行布局。新浪網命理專欄「運勢女王」解析，4星座懂得在關鍵時刻果斷出手，將資訊、判斷力與行動力結合，讓機會轉化為實際收益，逐步累積財富。

金牛座

金牛座向來務實穩重，對金錢嗅覺敏銳。2026年金星與天王星加持本命宮，財運迎來突破，不再滿足固定收入，開始布局「錢生錢」，年初有望加薪或副業爆發，投資分紅、長線理財回報穩定。創業宜走精緻剛需路線，現金流表現亮眼。4至6月留意水逆，守住「慢即是快」的節奏，穩中吸金。

摩羯座

摩羯座多年來低調耕耘，2026年終於迎來成果兌現。土星加持使壓力轉為推力，累積的專業、人脈全面發揮。上半年特別是3月前後，升遷與合作機會主動出現，提案易獲肯定；下半年冥王星啟動財帛宮，加薪與分紅同步成長。摩羯座近年多在金融、銀髮教育等領域表現亮眼，憑藉長期主義，事業與財富穩步擴張。

天蠍座

2026年天蠍座財運宛如開啟「上帝視角」，冥王星與木星齊聚財帛宮，對風口的判斷力大幅提升。過往投資與人脈逐一兌現，跨界整合、隱性商機帶來財富躍升。下半年易有可觀回款，來自專案分成或長線投資，新能源、科技、心理學領域尤為有利，但須拒絕口頭合夥與借貸，凡事白紙黑字以防踩雷。

獅子座

獅子座憑藉強大魅力與人脈優勢，2026年在木星、火星加持下光芒全開，個人品牌成為最穩固的吸金資本。7月金星合相火星，貴人帶資合作機會湧現，主業升遷、副業變現、投資收益齊頭並進。新的一年適合帶領團隊共創財富，只要稍放下強勢姿態，多傾聽夥伴意見，財路將更加寬廣。