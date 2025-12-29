我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約新年凌晨氣溫徘徊在冰點上下 留意航班異動

解放軍公布對台發射多枚火箭畫面 聲稱「全部命中」

時間不夠用 收納師：年末只要整理「這三處」就夠了

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
洗手台是最容易在不知不覺中東西愈來愈多的地方，只要把心態從「減少物品」轉換成「確實用完」，空間與心情都會變得輕鬆許多。浴室示意圖。（取材自pexels.com@Sarah Chai）
洗手台是最容易在不知不覺中東西愈來愈多的地方，只要把心態從「減少物品」轉換成「確實用完」，空間與心情都會變得輕鬆許多。浴室示意圖。（取材自pexels.com@Sarah Chai）

臨近年末，又到了要進入大掃除的痛苦時期，但對多數家庭來說，12月到春節這段期間正是職場考評或社交聚會的高峰期，可說是忙到不可開交，如果愈是想著「全部都要做」，反而什麼都做不了。日本一名專業收納師、同時也是全職媽媽的吉井老師分享如何讓家中能夠深度清潔，又不會讓自己忙壞的幾個法則。

日本媒體「ESSE」報導，許多人一到年末年初，事情多到塞滿行事曆，吉井說自己老家以前每到年末都會進行一次徹底的大掃除，但她坦言，以現在的生活型態來看，已經很難再做到那樣的大掃除了。因此她轉念思考，放棄「整個家都要變乾淨」的想法，改成只限定「整理這些地方就好」。

降低整理的標準，即使不擅長收拾，也能持續下去。吉井表示，其實並不需要把整個家整理得完美無缺，只要縮小整理的區域，就會有以下優點：不需要花太多時間、需要做決定的次數較少、成果能立刻看得見等優點。正因如此，即使覺得整理很麻煩，也能迅速行動起來，培養出整理的行動力。

吉井列出每年一定會整理的，就是這三個地方。

1. 玄關與鞋櫃 除砂＋擦拭就能清爽乾淨

決定家中第一印象的玄關，只要花一點功夫，就能立刻變乾淨，是吉井認為外觀效益最高的地方。大掃除時她會快速拍掉孩子玩具與鞋子上的沙子，當場處理尺寸不合或太舊的鞋子；接著用抹布將鞋櫃擦拭乾淨，掃掉玄關地面的沙塵。總計只要花10分鐘。

玄關是家的門面，只要保持整潔，即使疲憊地回到家，也能讓心情變得比較正向。

2. 重新檢視冰箱 丟掉過期的調味料

年末年初是一年當中食材最多的時期，吉井會趁這段時間通盤檢查冰箱，包括丟掉已過賞味期限的調味料、把已開封的食材放到前面優先使用完；另外確認那些「也許哪天會用到」的囤貨數量，也要檢查是否有同種類的東西買了好幾瓶。

冰箱裡東西太多，不但很難找到想要的食材，也不好拿取，做菜時的壓力自然加倍。事先騰出空間後，即使一次大量採買，也能輕鬆放進去。

3. 洗手台區最容易失控 加速使用效率

洗手台是最容易在不知不覺中東西愈來愈多的地方，清潔劑的備品、全家人的保養品護、理用品、試用品等等，一放著不管就會無限增加。吉井的做法是平日就優先使用已開封的物品，遇到大整理時，相同用途的備品只保留一種；清潔用品盡早開始用，快要用完的東西從收納中拿出來，放在一眼就能看到的地方。

只要把心態從「減少物品」轉換成「確實用完」，空間與心情都會變得輕鬆許多。

上一則

馬年4生肖財運看俏 屬牛薪資獎金雙增、他貴人運開花

下一則

長榮航空年終6.5個月 星宇發「1個月」有員工嫌少

延伸閱讀

4要素維持居家整潔又質感 最後一點不心累能喘口氣

4要素維持居家整潔又質感 最後一點不心累能喘口氣
遵循「一天只做一件事」 年末整理不痛苦的5個技巧

遵循「一天只做一件事」 年末整理不痛苦的5個技巧
照著做無死角 她示範肥皂水廚房去油流程：快速還原清爽

照著做無死角 她示範肥皂水廚房去油流程：快速還原清爽
會員高分好評 好市多紙巾架藏巧思「清潔一次搞定」

會員高分好評 好市多紙巾架藏巧思「清潔一次搞定」

熱門新聞

乘客登機，空服員親切問候下其實暗藏仔細的觀察，在短短幾秒鐘的接觸中，不僅在核對登機證，更是在透過視覺尋找關鍵線索。示意圖。（取材自unsplash.com@Thomas de LUZE）

哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」

2025-12-28 02:30
五生肖明年運氣更好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@JacLou- DL）

告別卡關期 元旦後5生肖運勢翻轉更順遂

2025-12-26 23:20
3生肖會在2026年1月迎來職場大突破，有人升職為高層，有人跳槽進大廠，甚至有人直接跳三級晉升。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vlada Karpovich）

3生肖2026年開年就升官 他直接三級跳

2025-12-28 23:20
養車不僅要考慮保險和維修費，折舊率也會大幅影響價值。圖為特斯拉Model S。(路透)

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

2025-12-25 18:25
真正讓人感到受傷的，往往來自於內心的冷漠與忽視。(圖╱123RF)

看似溫和實則冷酷：3星座傷人能力超強 讓人又愛又怕

2025-12-28 21:28
四生肖未來兩年職場迎接轉機。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Christina Morillo）

4生肖未來2年職場迎轉機 屬虎被看見獲舞台、他靠實力成團隊要角

2025-12-21 23:25

超人氣

更多 >
自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來

自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來
台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」
為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？

為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？
為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大
習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩