時間不夠用 收納師：年末只要整理「這三處」就夠了

臨近年末，又到了要進入大掃除的痛苦時期，但對多數家庭來說，12月到春節這段期間正是職場考評或社交聚會的高峰期，可說是忙到不可開交，如果愈是想著「全部都要做」，反而什麼都做不了。日本一名專業收納師、同時也是全職媽媽的吉井老師分享如何讓家中能夠深度清潔，又不會讓自己忙壞的幾個法則。

日本媒體「ESSE」報導，許多人一到年末年初，事情多到塞滿行事曆，吉井說自己老家以前每到年末都會進行一次徹底的大掃除，但她坦言，以現在的生活型態來看，已經很難再做到那樣的大掃除了。因此她轉念思考，放棄「整個家都要變乾淨」的想法，改成只限定「整理這些地方就好」。

降低整理的標準，即使不擅長收拾，也能持續下去。吉井表示，其實並不需要把整個家整理得完美無缺，只要縮小整理的區域，就會有以下優點：不需要花太多時間、需要做決定的次數較少、成果能立刻看得見等優點。正因如此，即使覺得整理很麻煩，也能迅速行動起來，培養出整理的行動力。

吉井列出每年一定會整理的，就是這三個地方。

1. 玄關與鞋櫃 除砂＋擦拭就能清爽乾淨

決定家中第一印象的玄關，只要花一點功夫，就能立刻變乾淨，是吉井認為外觀效益最高的地方。大掃除時她會快速拍掉孩子玩具與鞋子上的沙子，當場處理尺寸不合或太舊的鞋子；接著用抹布將鞋櫃擦拭乾淨，掃掉玄關地面的沙塵。總計只要花10分鐘。

玄關是家的門面，只要保持整潔，即使疲憊地回到家，也能讓心情變得比較正向。

2. 重新檢視冰箱 丟掉過期的調味料

年末年初是一年當中食材最多的時期，吉井會趁這段時間通盤檢查冰箱，包括丟掉已過賞味期限的調味料、把已開封的食材放到前面優先使用完；另外確認那些「也許哪天會用到」的囤貨數量，也要檢查是否有同種類的東西買了好幾瓶。

冰箱裡東西太多，不但很難找到想要的食材，也不好拿取，做菜時的壓力自然加倍。事先騰出空間後，即使一次大量採買，也能輕鬆放進去。

3. 洗手台區最容易失控 加速使用效率

洗手台是最容易在不知不覺中東西愈來愈多的地方，清潔劑的備品、全家人的保養品護、理用品、試用品等等，一放著不管就會無限增加。吉井的做法是平日就優先使用已開封的物品，遇到大整理時，相同用途的備品只保留一種；清潔用品盡早開始用，快要用完的東西從收納中拿出來，放在一眼就能看到的地方。

只要把心態從「減少物品」轉換成「確實用完」，空間與心情都會變得輕鬆許多。