用加濕器四項常見NG行為 少做一事會害你過敏加劇

很多人冬天開暖氣時會搭配使用加濕器，但使用不是加水和打開就好，不適當的習慣恐讓情況更糟。加濕器示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

乾燥又寒風刺骨的冬天，很多人會把電暖器開好開滿，結果開始脫皮、早晨起床時喉嚨乾渴，只好趕快再開加濕器，但問題沒解決，反而製造更多新問題，窗戶起霧、異味飄入室內、角落和牆壁開始發霉，使用加濕器不只是加水和打開開關而已，有些容易忽略其實需要注意的細節，Backyard Garen Lover報導列出人們使用加濕器時常犯的四個錯誤。

1. 沒有定期清潔加濕器

水箱可能看起來很乾淨、蒸氣看似無害，但其實問題潛藏在看不見的地方，水箱內殘留的水變成黴菌和細菌的溫床，隨著機器被打開運轉，這些在水箱內悄悄生長的微生物就被送到空中，再被人吸到體內，吸入這些黴菌孢子或細菌對肺部有害，過敏和氣喘患者影響最大。

水箱長時間不清洗恐出現類似流感 的症狀，稱為「加濕器熱」（Humidifier fever）。如果噴嘴周圍出現粉紅色黏液就是警訊，應每天將水倒光並清洗，下次裝水前要將水箱徹底乾燥，若濾芯變色或變硬就應更換。

2. 濕度調太高

房屋對濕度的承受度有限，當室內溼度升高時，水氣凝聚在窗戶、牆壁上和角落中，濕氣不只在表面聚集，還會招來如黴菌或塵蟎等不速之客。這些多餘的水分還會滲入牆壁或木材中，不知不覺中造成代價昂貴的損壞。潮濕或霉味代表需要降低濕度，理想的濕度介於30%至50%；若覺得室內太潮濕，可以打開門窗通風。

3. 用自來水而非蒸餾水或除礦水

自來水中的礦物質會帶來問題，這些礦物質不會消失，而是變成細小的白色粉塵，掉落在每個物品表面，吸入這些粉塵可不是好事，特別是肺部敏感的人。礦物質在加濕器中堆積，也會讓機器的使用壽命變短，頑固的硬垢難以去除，也會降低噴霧量甚至損壞加濕器。

使用蒸餾水能防止粉塵進入室內，清潔起來也方便，機器也能維持良好狀態。有些加濕器可以使用自來水，使用前可以確認使用手冊。

4. 加香水、精油或任何水以外的液體

大多數加濕器並非設計來加香水或精油，在水中加入其他液體可能會損壞或阻塞內部零件，某些精油還可能刺激敏感的肺部或影響寵物 健康。有些加濕器配備了單獨的香薰托盤，但這是例外狀況，應只加清水，避免破壞機器或要花錢買新機或更換零件，只有在說明書上載明可加精油時才加。