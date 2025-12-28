洗牙前用牙線沒比較好？牙醫曝不希望你看診前做4事

我的頻道

世界新聞網／輯
牙醫指出，長時間未使用牙線的人，若在洗牙前突然「補用」牙線，容易出現疼痛或出血，對檢查結果影響有限；牙醫示意圖。(取材自Unsplash @Caroline LM)

不少民眾在洗牙或例行牙科檢查前，往往臨時採取一些自以為「加分」的行為，但多名牙醫指出，這些看似補救的做法，反而可能干擾檢查結果、刺激牙齦，甚至讓清潔過程變得更不舒適。據網站HuffPost報導，牙醫提醒，日常穩定的口腔保健與定期看診，遠比臨時抱佛腳更有助於維持口腔健康。

看診前進食或飲用某些食物與飲料

洛杉磯Enzo Dentistry牙醫金安德魯（Andrew-Sunjun Kim）表示，看診前進食會在口腔內留下食物殘渣、牙菌斑與色素，使牙醫與牙衛生師較難準確評估牙齒與牙齦狀況，甚至掩蓋早期發炎、牙結石或蛀牙徵象。他指出，咖啡、茶、紅酒等飲品容易迅速染色牙齒，莓果與番茄醬類食物的天然色素也會附著在琺瑯質與舌頭表面。此外，高糖、高澱粉及酸性食物，可能促進細菌滋生、降低口腔pH值，使牙齒更敏感。若必須進食，建議至少提前1小時，並以清水漱口或輕刷牙齒。

在家自行進行牙齒美白

牙醫指出，居家美白產品會暫時打開琺瑯質表面的微孔，在洗牙前使用，可能讓拋光、刮除或沖洗時的不適感加劇。Something Nice創辦人、牙醫溫特斯（Ben Winters）表示，美白也可能刺激牙齦組織，建議在刷牙前兩小時進行，讓口腔有時間恢復正常酸鹼值，降低不適風險。

好幾個月沒用牙線，卻在洗牙前突然開始使用

溫特斯指出，長時間未使用牙線的人，若在洗牙前突然用力清潔，容易出現疼痛或出血，這屬於常見反應，並不代表造成傷害。他強調，規律、每日使用牙線，才能讓牙齦逐漸恢復健康，降低發炎與出血機率。臨時「補用」牙線，不僅可能增加不適，也無法清除深層牙菌斑或牙結石，對實際檢查結果影響有限。

直到疼痛出現才安排看診

金安德魯指出，牙痛通常是晚期症狀，等到疼痛出現，問題往往已存在數周甚至數月，可能涉及嚴重蛀牙、感染、牙齒裂損、牙周病或骨質流失。他表示，許多牙科問題在早期幾乎沒有明顯不適，拖延看診只會讓治療更複雜、耗時且成本更高。牙醫強調，定期檢查與預防性照護，是維持牙齒與牙齦長期健康的關鍵。

