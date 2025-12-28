我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

成龍窒息式教育「錯了」：房祖名1年1次電話到不敢聯絡

解放軍宣布對台「正義使命-2025」軍演 演練要港要域封控

「阿凡達3」蟬聯北美票房冠軍 「動物方城市2」爬到第2名

中新社／洛杉磯28日電
山姆沃辛頓(左)、柔伊莎塔娜回歸演出「阿凡達3」。(圖／迪士尼提供)
山姆沃辛頓(左)、柔伊莎塔娜回歸演出「阿凡達3」。(圖／迪士尼提供)

「阿凡達：火與燼」（Avatar：Fire and Ash）自首映至今強勢蟬聯北美單日和周末票房冠軍，助力北美周末票房連續兩個統計周期超過1.7億美元。

據票房統計網站BoxOfficeMojo12月28日的電影市場數據，27部影片北美周末票房（12月26日至28日）報收約1.73億美元，與前一周末基本持平。 

「阿凡達：火與燼」（簡稱阿凡達3）再次展示其強大票房號召力，第二個上映周末票房環比僅降28.2%，以約6400萬美元在最新一期北美周末票房排行榜繼續遙遙領先，並成為本輪北美周末票房十強中平均票房最高的影片。這部奇幻冒險動作片北美票房現約2.18億美元，總票房逾7.6億美元。 

動畫片「動物方城市2」（Zootopia2）同樣票房堅挺。在放映影廳數量有所減少的情況下，其周末票房不降反增，以約2000萬美元周末票房、34.7%環比增幅，從上期榜單第5名回升至本輪排名次席。上映滿月之際，該片北美票房達3.21億美元，與前作相差無幾；其全球票房現約14.21億美元，已超越第一部10億美元成績，高居全球票房2025年度排行榜第二位。 

由「甜茶」(Timothée Chalamet)主演的新片「橫衝直闖」（Marty Supreme）亦排名躍升。隨著放映影廳數量從個位數擴至四位數，這部運動劇情片周末票房環比大漲1682.6%，以約1560萬美元從上期榜單第9名升至本輪排名季軍，總票房現約2829萬美元。 

12月25日亮相的兩部新片「大蟒蛇」（Anaconda）和「悠唱藍調」（Song Sung Blue），也衝入最新一期北美周末票房十強。 

動作冒險喜劇片「大蟒蛇」以約1455萬美元首映周末票房居第5位。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.1、MTC評分44、爛番茄新鮮度51%（95評），CinemaScore打分為B。 

傳記歌舞劇情片「悠唱藍調」以約760萬美元首映周末票房列第8位，開畫反響為IMDb評分7.5、MTC評分63、爛番茄新鮮度75%（117評），CinemaScore打分為A。 

此外，「海綿寶寶電影版：尋寶大冒險」（The SpongeBob Movie：Search for SquarePants）第二個上映周末票房環比減少28.3%，以約1120萬美元從上期榜單第4名降至本輪排名第7位。這部奇幻動畫片北美票房現約3318萬美元、總票房約5528萬美元。

上一則

揮別窮忙 2026上半年「財運最旺的5個星座」準備迎接財神爺

下一則

若中了勁球頭獎該怎麼做？理財專家籲別犯這6常見錯誤

延伸閱讀

演唱會票房差 戴佩妮取消北京、廣州2巡演

演唱會票房差 戴佩妮取消北京、廣州2巡演
娛樂／「阿凡達：火與燼」片長逾3小時 觀眾：膀胱大戰藝術

娛樂／「阿凡達：火與燼」片長逾3小時 觀眾：膀胱大戰藝術
太心疼 戴佩妮拋震撼彈 認票房不佳取消中國2場演唱會

太心疼 戴佩妮拋震撼彈 認票房不佳取消中國2場演唱會
「阿凡達：火與燼」北美首映票房奪冠 全球吸金3.45億

「阿凡達：火與燼」北美首映票房奪冠 全球吸金3.45億

熱門新聞

五生肖明年運氣更好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@JacLou- DL）

告別卡關期 元旦後5生肖運勢翻轉更順遂

2025-12-26 23:20
養車不僅要考慮保險和維修費，折舊率也會大幅影響價值。圖為特斯拉Model S。(路透)

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

2025-12-25 18:25
乘客登機，空服員親切問候下其實暗藏仔細的觀察，在短短幾秒鐘的接觸中，不僅在核對登機證，更是在透過視覺尋找關鍵線索。示意圖。（取材自unsplash.com@Thomas de LUZE）

哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」

2025-12-28 02:30
四生肖未來兩年職場迎接轉機。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Christina Morillo）

4生肖未來2年職場迎轉機 屬虎被看見獲舞台、他靠實力成團隊要角

2025-12-21 23:25
一名Reddit用戶指出，在種植了一些多肉植物、匍匐百里香，以及從傾倒花盆中蔓延出的繁星花後，經過「原野化」的草坪更好整理了；繁星花示意圖，非新聞當事人的草坪。(取材自Unsplash @Takahiro NISHIZONO)

不想再除草了 他改種這些植物更好整理「有如皇室庭園」

2025-12-20 22:20
許多人泡即溶咖啡可能會直接沖熱水，其實先用冷水調和成糊狀物再加熱水，能讓咖啡溶解更均勻，喝起來口感更佳。即溶咖啡示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Karyna Panchenko）

泡即溶咖啡多做一步驟 喝起來不再有沙沙感

2025-12-23 22:20

超人氣

更多 >
哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」

哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」
窗台成水培蔬菜王國 他種整片「治癒森林」能看又能吃

窗台成水培蔬菜王國 他種整片「治癒森林」能看又能吃
醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃
東北暴風雪 新一波風暴撲向內陸 美逾1.4萬航班取消或誤點

東北暴風雪 新一波風暴撲向內陸 美逾1.4萬航班取消或誤點
紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了