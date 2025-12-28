「阿凡達3」蟬聯北美票房冠軍 「動物方城市2」爬到第2名

山姆沃辛頓(左)、柔伊莎塔娜回歸演出「阿凡達3」。(圖／迪士尼提供)

「阿凡達：火與燼」（Avatar：Fire and Ash）自首映至今強勢蟬聯北美單日和周末票房冠軍，助力北美周末票房連續兩個統計周期超過1.7億美元。

據票房統計網站BoxOfficeMojo12月28日的電影市場數據，27部影片北美周末票房（12月26日至28日）報收約1.73億美元，與前一周末基本持平。

「阿凡達：火與燼」（簡稱阿凡達3）再次展示其強大票房號召力，第二個上映周末票房環比僅降28.2%，以約6400萬美元在最新一期北美周末票房排行榜繼續遙遙領先，並成為本輪北美周末票房十強中平均票房最高的影片。這部奇幻冒險動作片北美票房現約2.18億美元，總票房逾7.6億美元。

動畫片「動物方城市2」（Zootopia2）同樣票房堅挺。在放映影廳數量有所減少的情況下，其周末票房不降反增，以約2000萬美元周末票房、34.7%環比增幅，從上期榜單第5名回升至本輪排名次席。上映滿月之際，該片北美票房達3.21億美元，與前作相差無幾；其全球票房現約14.21億美元，已超越第一部10億美元成績，高居全球票房2025年度排行榜第二位。

由「甜茶」(Timothée Chalamet)主演的新片「橫衝直闖」（Marty Supreme）亦排名躍升。隨著放映影廳數量從個位數擴至四位數，這部運動劇情片周末票房環比大漲1682.6%，以約1560萬美元從上期榜單第9名升至本輪排名季軍，總票房現約2829萬美元。

12月25日亮相的兩部新片「大蟒蛇」（Anaconda）和「悠唱藍調」（Song Sung Blue），也衝入最新一期北美周末票房十強。

動作冒險喜劇片「大蟒蛇」以約1455萬美元首映周末票房居第5位。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.1、MTC評分44、爛番茄新鮮度51%（95評），CinemaScore打分為B。

傳記歌舞劇情片「悠唱藍調」以約760萬美元首映周末票房列第8位，開畫反響為IMDb評分7.5、MTC評分63、爛番茄新鮮度75%（117評），CinemaScore打分為A。

此外，「海綿寶寶電影版：尋寶大冒險」（The SpongeBob Movie：Search for SquarePants）第二個上映周末票房環比減少28.3%，以約1120萬美元從上期榜單第4名降至本輪排名第7位。這部奇幻動畫片北美票房現約3318萬美元、總票房約5528萬美元。