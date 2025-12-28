哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」

乘客登機，空服員親切問候下其實暗藏仔細的觀察，在短短幾秒鐘的接觸中，不僅在核對登機證，更是在透過視覺尋找關鍵線索。示意圖。（取材自unsplash.com@Thomas de LUZE）

乘客登機，空服員親切問候下其實暗藏仔細的觀察，在短短幾秒鐘的接觸中，不僅在核對登機證，更是在透過視覺尋找關鍵線索。專家揭密，空服員最先注意到的並非你的穿搭品味，而是你的「身體與精神狀態」。

空姐沒說的祕密 登機幾秒內的記住這些「特殊乘客」

根據Simple Flying指出，有資深空服員透露，他們會下意識尋找看起來體格強健、冷靜且有力的乘客。這些被稱為「ABP（Able-Bodied Passengers）」的強壯乘客，在發生緊急狀況或有不理性旅客鬧事時，將是機組員第一時間尋求協助的對象。此外，具有醫護背景或曾任軍警的乘客，一旦被識別，也會被空服員在心中默默記下座位號。

另外，空服員會仔細觀察乘客的走路姿態、眼神與呼吸。若有乘客表現出神智不清或步履蹣跚，空服員必須在起飛前做出判斷是否請乘客下機。為了飛航安全與防範空中醫療緊急事故，表現出嚴重酒醉或具傳染病風險的乘客，很有可能在登機當下就被委婉地請下飛機。

除了體格與健康，空服員還會留意你的鞋子。如果你穿著高跟鞋或夾腳拖，一旦需要緊急撤離，這些鞋子可能成為阻礙甚至損壞逃生滑梯，空服員會提前在心中制定相應的疏散計畫。

一言不合就改降 全球「空中奧客」案件創新高

空服員在登機時的觀察，其核心目的在於問題發生前事先攔截。一名情緒不穩定的乘客一旦進入機艙，後續可能導致機組員受傷、甚至威脅整機安全。最嚴重的後果是飛機必須緊急改降至最近的機場，不僅擾亂數百名乘客行程，還需出動軍警接管現場。而面對失控旅客，機組人員有一套嚴格的應對程序。首先，空服員會嘗試口頭緩和情緒，若行為持續，則會發出正式的書面警告並立即通報機長。在極端情況下，空服員有權使用限制帶（約束袋）等手段，甚至尋求強壯乘客（ABP）協助制伏。若機長判斷威脅未除，將會採取必要手段制止並果斷改道降落。

為了遏止亂象，各國航空機關如美國聯邦航空管理局（FAA）採取重罰策略。一旦造成飛機改降，乘客除了面臨刑事責任，還需支付介於1萬5000至10萬美元的高額罰金及轉場費。此外，航空公司極大機率會將該乘客列入「永久黑名單」，讓其餘生再也無法搭乘該航司班機。

空服員揭「登機診斷學」 防範機上猝死 關鍵在第一眼

當踏入機艙，空服員其實已在進行「分類」。他們會迅速識別出需要額外協助的乘客，包括長者、行動不便者、帶領幼童的父母，以及視聽覺障礙或輪椅使用者。這項標記不僅是為了航程中的貼心服務，更是為了在緊急疏散（Evacuation）的關鍵時刻，空服員能第一時間衝向這些需要幫助的人。

雖然空服員皆受過專業急救訓練，但機艙並非醫院。根據美國國家衛生研究院（NIH）的數據顯示，機上醫療緊急狀況比想像中頻繁。每212班航班中就有一架會遭遇醫療緊急事件。更有0.4%的醫療事件最終不幸導致乘客在機上死亡。為了降低萬呎高空的醫療風險，空服員會細心留意乘客是否有面色蒼白、呼吸急促等跡象。空服員坦言，雖然攔截乘客登機可能造成不便，但總比飛到太平洋中心才發生心臟病 發來得安全。透過登機時的幾秒鐘觀察，機組人員能預先評估風險，必要時建議乘客尋求地勤醫護確認是否適合飛行。

穿錯衣服恐致命 登機穿「這材質」最安全

空服員為何盯著你的行李與穿著？這是為了在突發狀況下爭取生存空間。當你登機時，空服員正下意識搜尋潛在威脅，首當其衝的就是高跟鞋。在緊急疏散時，高跟鞋或任何尖銳飾品（如鉚釘服飾）極大機率會刺破充氣式逃生滑梯，一旦滑梯損壞，整架飛機的撤離行動將陷入癱瘓，甚至威脅數百人性命。

此外，多數旅客為了追求飛行舒適感，會穿著運動服上機。但許多運動服常用的聚酯纖維，其實暗藏危機。專家警告，這類化學纖維極度易燃，且在火場中會像融化的塑料一樣縮陷並黏附在皮膚上，造成難以修補的嚴重灼傷。相反地，棉、麻、羊毛等天然纖維不僅透氣，且具備較高的耐火性，萬一遭遇火災或起飛、降落事故，能提供關鍵的皮膚保護。

然而許多旅客在長途飛行想放鬆，一上機就會選擇赤腳。但專業空服員建議在起飛與降落期間務必穿著完整包覆的鞋子。這是因為大多數航空意外發生在這些階段，赤腳逃生時極易被飛機殘骸、尖銳邊緣或高溫地面傷害，嚴重阻礙疏散速度。

空服員曝3項核心任務：確認、評估、預防

首先，空服員必須確保每位乘客都搭對飛機，防止錯誤登機造成的延誤。接著，他們正迅速評估艙內的空間分配與服務後勤，確保登機流程並且能準時起飛。

而空服員最關鍵的任務，是在起飛前識別風險。這不僅需要豐富的經驗，更需要極強的情緒智商（EQ）與情境意識。他們觀察每一對眼神、每一個細微動作，判斷乘客是否帶有侵略性、焦慮過度或神智不清。目標是在艙門關閉前，將任何可能演變成安全隱患的行為攔截在地面。

空服員揭密「幾秒內看穿你」 這幾類人一登機就被鎖定

TVBS新聞網