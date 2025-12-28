我的頻道

用落葉堆肥、熱水燙雜草…這幾招維護庭院能年省600美元

世界新聞網／輯
傳統草坪護理每年花費約100美元購買除草劑及95美元殺蟲劑，而原野化或低維護草坪可省下這些開銷；「無草化」草坪示意圖。(取材自Unsplash@Toxic Smoker)
善用更環保的庭院與園藝方式，不僅能降低對環境的衝擊，還可能為家庭一年省下數百美元。專家指出，改變傳統草坪管理與園藝習慣，長期下來可節省上千美元，同時減少大量污染物與有毒化學品進入空氣、水源與土壤，也能在十年間減少約2000磅家庭垃圾並節省超過100萬加侖用水。由於替代性草坪與自然庭院維護成本較低，美國近年興起將草坪「無草化」與「原野化」的生活趨勢。

選擇「無草化」或改種植原生植物

據環保媒體The Cool Down報導，所謂草坪「無草化」主張以更耐久、低維護的植栽取代高耗水的傳統草皮，房主可以用三葉草等耐旱、低維護植物替代耗水草坪，無需施肥或農藥，每年可省幾百美元。若偏好原生植物，可將草坪「原野化」(rewild)，選用本地植物，適應當地氣候和降雨，幾乎不需額外照料。原野化草坪會隨季節呈現不同景觀，提升生物多樣性，同時吸引傳粉者，有助於生態系統和人類食物鏈。

舉例來說，沙漠地區可種植鼠尾草與罌粟花，佛州則常見蛙果草與叢生草類。全國野生動物聯盟也推出線上工具，協助屋主依所在地挑選原生花卉、灌木與樹木，非營利組織Wild Ones亦提供原生庭院設計範例。

減少使用化學除草劑、殺蟲劑

傳統草坪護理每年花費約100美元購買除草劑及95美元殺蟲劑，而原野化或低維護草坪可省下這些開銷，並避免接觸一磅半有毒化學物質。小規模除草可以直接將滾燙的熱水倒在雜草上清除；大面積則可用「羊群除草」（goatscaping），透過聘請羊群啃食協助清除；要防護幼苗則可以用鐵罐或帶刺的樹枝製作物理屏障，或使用啤酒等誘餌，把昆蟲引離植物。

利用堆肥、葉子養護植物

商店合成肥料昂貴且對環境有害，且製造與使用過程會產生大量溫室氣體，殘留肥料流入水源後，還可能造成優養化與藻類大量繁殖，危害水生生態。透過廚餘與庭院廢棄物堆肥，可獲得天然營養肥料，每年省下約75美元。此外，秋季樹葉可作為覆蓋物，使用碎葉割草機處理，不僅減少垃圾，還能防止甲烷氣體排放。

