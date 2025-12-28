麵包、糕點冷藏還是放室溫？專家說用這兩個因素判斷

烘焙專家說，質地柔軟、有嚼勁或濕潤的烘焙食品可以用密封容器盛裝保鮮，但酥脆的烘焙食品就不適用這個方法。烘焙食品示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Geertje Caliguire）

麵包新鮮與否吃起來口感差很多，想維持烘焙食品的鮮度，曾開過麵包店的烘焙達人說用密封塑膠袋裝是最好的方法，但不是每種烘焙食品都適用，至於是否可以用冷凍來保存烘焙食品，這取決於該食品的口感和成分。

The Takeout報導，食譜網站Mimi's Organic Eats的食譜開發者康塞爾（Mimi Council）曾任烘焙店老闆，她說若想盡可能保持烘焙食品的新鮮度越久越好，用塑膠密封袋裝烘焙食品是很好的方法。

康塞爾說，但這方法並非適用於所有烘焙食品，只能用在質地柔軟、有嚼勁或濕潤的烘焙食品，例如柔軟有嚼勁的餅乾、布朗尼、蛋糕和杯子蛋糕等，用塑膠密封袋或塑膠保鮮盒盛裝皆可。

康塞爾說，奶油酥餅（shortbread cookies）、義式脆餅等酥脆的烘焙食品就不適用這個方法，它們被放進密封容器中會變得濕軟，派皮和司康也一樣不適合。

有些人為了拉長保存時間，會將烘焙食品冷凍，待需要時解凍，快速又方便；康塞爾說，適合冷凍保鮮的烘焙食品有柔軟有嚼勁的餅乾、布朗尼、像香蕉蛋糕這樣的長條麵包、奶油酥餅、還沒抹上糖霜的蛋糕或杯子蛋糕，以及還沒烤過的派皮。

另外還要看材料決定是放冰箱還是室溫保存。康塞爾說，有用鮮奶油、卡士達醬、巧克力甘納許等成分的烘焙食品需要冷藏，餅乾、布朗尼、大多數蛋糕或杯子蛋糕、司康和水果派等基本的烘焙食品放在室溫即可。