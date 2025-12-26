我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約「超級流感」單周2.46萬例 創10年新高…學者：還未達高峰

法拉盛、長島華人連傳失聯 52歲女與79歲失智婦下落不明

準時作息仍一早就想睡 恐是早餐選錯食物

世界新聞網／輯
即使準時作息，早餐選錯食物仍可能導致精神不振；營養師建議早餐應包含均衡的碳水化合物、蛋白質、纖維與健康脂肪。休息示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）
即使準時作息，早餐選錯食物仍可能導致精神不振；營養師建議早餐應包含均衡的碳水化合物、蛋白質、纖維與健康脂肪。休息示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

明明準時上床睡覺，起床時充滿活力，然而吃完早餐後卻開始昏昏欲睡，如果上述情境聽起來很熟悉，有可能是早餐選錯食物。Eating Well報導，高糖的糕點與瑪芬或早餐麥片常缺乏能穩定血糖的纖維與蛋白質；或者完全不吃碳水化合物也會導致早上缺乏能量，建議平衡攝取才能維持活力。營養師分享5種可能導致吃飽後精神不振的早餐，並提出改善建議。

1. 缺乏碳水化合物

營養師高爾（Sheri Gaw）表示，碳水化合物能提供維持整個早上的能量，因此不應該跳過不吃；但要避免快速消化的碳水化合物，如糕點和加糖麥片會讓血糖飆升，並由於缺乏蛋白質與纖維導致後續血糖驟降。建議選擇富含纖維的原型食物作為碳水化合物來源，例如全穀類、高纖維水果或豆類，不僅能提供充足能量，還能促進認知功能。

2. 添加糖過多

早餐吃太多糖可能會使血糖後續驟降，若食物缺乏減緩消化速度的蛋白質與脂肪會更明顯。例如早餐喝一大杯香草蛋白拿鐵配藍莓酥粒馬芬相當於吃下61克的糖，是每日建議添加糖攝取量的兩倍。建議改成無糖或低糖咖啡配含有碳水化合物、蛋白質與脂肪的三明治。

3. 卡路里太低

早餐吃太少卡路里也會導致後續昏沉想睡，人體需要能量維持最佳狀態。以每日需要2000大卡的人而言，早餐需要攝取約500大卡熱量，但可能需要根據個人狀況微調，例如晨間運動者需要攝取較多的卡路里。不吃早餐或攝取量不足，可能到上午10點就會開始疲累。

4. 營養不均衡

高爾說，健康的早餐應該有均衡的蛋白質、纖維與健康脂肪，提供維持整個早上的能量，避免血糖驟降。需要的卡路里與每種營養素的含量因人而異，搭配出均衡早餐的最簡單方法是從多種類別挑選食物，如優格配低糖穀物脆片和莓果，或以全麥麵包搭配蛋、酪梨、菠菜與起司製作三明治，不但讓早餐更健康，而且色香味俱全。

5. 太健康而缺乏特定營養素

有些受歡迎的早餐選擇看似健康，實際上未經調整可能會缺乏特定營養素。營養師斯莫倫（Alyssa Smolen）表示，如燕麥片是很棒的選擇，但只吃燕麥片會缺乏部分蛋白質與健康脂肪，建議添加堅果醬和香蕉、莓果等水果來維持能量。而酪梨吐司雖然能提供健康脂肪與纖維，但可能缺乏蛋白質，可以改用全麥麵包再加顆蛋、幾茶匙的鷹嘴豆泥，並撒上一些南瓜籽、芝麻或奇亞籽。

血糖 酪梨 莓果

上一則

3生肖家運、事業運雙旺…龍撐起一片天 羊照亮全家

延伸閱讀

背痛無法深蹲 改做這三種動作仍能練到臀肌

背痛無法深蹲 改做這三種動作仍能練到臀肌
為健康改吃替代食品 營養師示警：可能產生反效果

為健康改吃替代食品 營養師示警：可能產生反效果
拿紙巾也能瘦 居家運動「1招通用」減脂縮腰圍

拿紙巾也能瘦 居家運動「1招通用」減脂縮腰圍
Ella力推超慢跑 他詳解「怎麼跑不受傷、跑多久才有用」

Ella力推超慢跑 他詳解「怎麼跑不受傷、跑多久才有用」

熱門新聞

一名Reddit用戶指出，在種植了一些多肉植物、匍匐百里香，以及從傾倒花盆中蔓延出的繁星花後，經過「原野化」的草坪更好整理了；繁星花示意圖，非新聞當事人的草坪。(取材自Unsplash @Takahiro NISHIZONO)

不想再除草了 他改種這些植物更好整理「有如皇室庭園」

2025-12-20 22:20
四生肖未來兩年職場迎接轉機。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Christina Morillo）

4生肖未來2年職場迎轉機 屬虎被看見獲舞台、他靠實力成團隊要角

2025-12-21 23:25
有開火的家庭廚房就容易累積油污，網友分享自家廚房深度清潔習慣，以肥皂水擦拭牆面、抽油煙機、櫥櫃門板與爐台等高油汙區，強調方法簡單、省力，且不必擔心腐蝕材質。（取材自pexels.com@Pixabay）

照著做無死角 她示範肥皂水廚房去油流程：快速還原清爽

2025-12-20 21:25
許多人泡即溶咖啡可能會直接沖熱水，其實先用冷水調和成糊狀物再加熱水，能讓咖啡溶解更均勻，喝起來口感更佳。即溶咖啡示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Karyna Panchenko）

泡即溶咖啡多做一步驟 喝起來不再有沙沙感

2025-12-23 22:20
五星座長時間的低潮即將結束，新的2026年值得期待。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Atlantic Ambience）

今年窮得吃土？2026年5星座將被財富追著跑「即刻翻身」

2025-12-23 21:25
養車不僅要考慮保險和維修費，折舊率也會大幅影響價值。圖為特斯拉Model S。(路透)

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

2025-12-25 18:25

超人氣

更多 >
國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照
擔心存款不夠？這五種情況可以安心退休

擔心存款不夠？這五種情況可以安心退休
出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？

出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？
好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因

好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因
台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」