準時作息仍一早就想睡 恐是早餐選錯食物

即使準時作息，早餐選錯食物仍可能導致精神不振；營養師建議早餐應包含均衡的碳水化合物、蛋白質、纖維與健康脂肪。休息示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

明明準時上床睡覺，起床時充滿活力，然而吃完早餐後卻開始昏昏欲睡，如果上述情境聽起來很熟悉，有可能是早餐選錯食物。Eating Well報導，高糖的糕點與瑪芬或早餐麥片常缺乏能穩定血糖 的纖維與蛋白質；或者完全不吃碳水化合物也會導致早上缺乏能量，建議平衡攝取才能維持活力。營養師分享5種可能導致吃飽後精神不振的早餐，並提出改善建議。

1. 缺乏碳水化合物

營養師高爾（Sheri Gaw）表示，碳水化合物能提供維持整個早上的能量，因此不應該跳過不吃；但要避免快速消化的碳水化合物，如糕點和加糖麥片會讓血糖飆升，並由於缺乏蛋白質與纖維導致後續血糖驟降。建議選擇富含纖維的原型食物作為碳水化合物來源，例如全穀類、高纖維水果或豆類，不僅能提供充足能量，還能促進認知功能。

2. 添加糖過多

早餐吃太多糖可能會使血糖後續驟降，若食物缺乏減緩消化速度的蛋白質與脂肪會更明顯。例如早餐喝一大杯香草蛋白拿鐵配藍莓酥粒馬芬相當於吃下61克的糖，是每日建議添加糖攝取量的兩倍。建議改成無糖或低糖咖啡配含有碳水化合物、蛋白質與脂肪的三明治。

3. 卡路里太低

早餐吃太少卡路里也會導致後續昏沉想睡，人體需要能量維持最佳狀態。以每日需要2000大卡的人而言，早餐需要攝取約500大卡熱量，但可能需要根據個人狀況微調，例如晨間運動者需要攝取較多的卡路里。不吃早餐或攝取量不足，可能到上午10點就會開始疲累。

4. 營養不均衡

高爾說，健康的早餐應該有均衡的蛋白質、纖維與健康脂肪，提供維持整個早上的能量，避免血糖驟降。需要的卡路里與每種營養素的含量因人而異，搭配出均衡早餐的最簡單方法是從多種類別挑選食物，如優格配低糖穀物脆片和莓果 ，或以全麥麵包搭配蛋、酪梨 、菠菜與起司製作三明治，不但讓早餐更健康，而且色香味俱全。

5. 太健康而缺乏特定營養素

有些受歡迎的早餐選擇看似健康，實際上未經調整可能會缺乏特定營養素。營養師斯莫倫（Alyssa Smolen）表示，如燕麥片是很棒的選擇，但只吃燕麥片會缺乏部分蛋白質與健康脂肪，建議添加堅果醬和香蕉、莓果等水果來維持能量。而酪梨吐司雖然能提供健康脂肪與纖維，但可能缺乏蛋白質，可以改用全麥麵包再加顆蛋、幾茶匙的鷹嘴豆泥，並撒上一些南瓜籽、芝麻或奇亞籽。