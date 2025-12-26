告別卡關期 元旦後5生肖運勢翻轉更順遂

我的頻道

五生肖明年運氣更好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@JacLou- DL）
元旦過後，2026年的節奏將逐漸展開，不少人已明顯感受到狀態轉換。相較去年行事受阻、付出難以對等回報，近期有部分生肖出現「整體順起來」的感受，不論工作溝通、業務推進或實際收益，都比過去來得流暢。根據《搜狐》報導，屬牛、屬龍、屬馬、屬猴、屬狗被點名為運勢明顯回溫的一群，過往卡關的情況逐步解除。

屬牛

屬牛的人過去一年容易頻頻踩雷，工作上常遇到不可控變數，讓人疲於應付。元旦後狀況出現轉變，原本反覆出問題的環節開始穩定，外在條件也變得有利。無論是合作對象、流程安排或資源選擇，都較容易做出正確判斷，行事不再需要過度防備，整體節奏明顯加快。

屬龍

屬龍的人則感受到話語權回歸。先前提案、建議常被忽視或否決，即便付出心力仍難以推動事情前進。進入新年後，溝通氛圍轉向正面，相同的想法更容易被理解與接受，主管或團隊也願意給予回應，讓屬龍的人在工作中重新建立影響力與存在感。

屬馬

屬馬的人過去一年多半處於「忙但沒成果」的狀態，投入大量時間與體力，回報卻不成比例。元旦後情勢逐漸改善，原本累積的努力開始轉化為實際成果，不論業績、專案或績效表現，都更容易看到具體回饋，讓人感覺付出終於對得起收穫。

屬猴

屬猴的人先前在溝通上易被誤解，明明出於善意卻被曲解立場，導致表達意願降低。新年開始後，互動關係趨於順暢，想法更容易被聽進去，同事或合作夥伴的回饋也轉為正向，讓屬猴的人重新找回表達與協調的自信。

屬狗

屬狗的人則在實際利益上感受到轉變。過去因性格老實，常默默承擔卻收穫有限。元旦後環境調整帶來新機會，原本被忽略的付出逐漸被看見，待遇或福利改善，老實與穩定反而成為優勢。

生肖運勢

