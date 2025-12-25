我的頻道

姜昆在加州過節高唱「我愛我的祖國」 惹罵聲

擔心存款不夠？這五種情況可以安心退休

世界新聞網／輯
很多人會擔憂退休需要的預算，理財網站指出包括還清房貸等五個情況都是可以安享晚年的徵兆。退休示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@James Hose Jr）

如果你接近退休年齡卻感到害怕和不安，你不孤單，根據資產管理公司施羅德投資（Schroders）的調查指出，約65%為退休存錢者認為自己對金錢過度擔憂，56%的受訪者說他們對財務狀況的焦慮已經影響健康，所以對醫療支出、通膨等感到焦慮，這是正常的，不過若在達成特定指標後退休，代表退休後的生活會比預期中美好。Moneywise報導列出明年能在美國安享退休生活的明確跡象前五名。

1. 還清房貸

帶著負債步入退休變得越來越普遍，特別是房貸。哈佛大學住房研究聯合中心2023年的報告指出，1989年時只有24%65至79歲的屋主有未償還的房貸，80歲以上的屋主只有3%有房貸，但到了2022年，兩項數據躍升至41%和31%。

即便是每個月都有不錯收入的青壯年美國人都可能會被房貸壓得喘不過氣，收入固定又有限的退休族壓力肯定更大，因此若屬於大多數在退休前就已繳清房貸的中老年人，狀況比多數同儕好很多。

2. 身體相對健康

美國醫療照顧不但昂貴，成本還持續上漲，平價醫療法案（ACA）的保費補貼即於今年底到期，數百萬中低收入美國人面臨保費暴漲，同時，美國退休人員協會指聯邦醫療保險D部分支出最多的25種藥物11年來價格翻倍。

不出所料，多數美國人擔心醫療照護支出增加，最近一份調查結果顯示，47%的受訪者擔憂自己明年的醫療支出，是2021年以來的最高比例。因此，身體健康且沒有任何慢性疾病可說是錢包的救星。

3. 維持量入為出

現實往往和你的財務顧問設定的目標，或是和你在訂定退休計畫的過程製作的表格不同，很多退休人士最後都發現月支出和年支出都超過他們制定的預算。非營利研究組織「員工福利研究所」（Employee Benefit Research Institute）2024年的年度調查顯示，約31%的退休人士表示自己的年度支出稍微超過或超過能負擔的金額。

4. 孩子已獨立

生活成本危機對剛踏入社會、年輕一輩的美國人來說特別殘酷，為了彌補經濟缺口，許多年輕人把父母當成「金主」。特價品資訊網站Savings.com指出，2024年50%有18歲以上孩子的父母至少會為子女提供一些經濟援助，平均金額約為一個月1474元。

這可能會對退休人士的財務狀況造成沉重負擔，特別是退休後只有固定收入，若孩子已離家且經濟獨立，退休人士的生活會比較輕鬆，心思也比較能專注在自己身上。

5. 投資組合比理想數字高

對於需要多少預算才能過上舒服的退休生活，每個人都有自己的理想數字，施羅德投資指出，平均來說，退休人士認為要有128萬的存款加投資才能滿足預算，這和西北互助保險公司（Northwestern Mutual）設定的126萬差不多。

這些目標通常基於多個難以長期精準預測的變數，畢竟沒有人有時光機可以看到30或40年後的通膨、股市長什麼樣子，或利率是多少，但制訂計劃總比臨場應變好，因此應提前做好準備，建立強大的安全網，若投資組合比理想數字高出10至15%，就能更從容地面對任何意外和市場波動。

當然，存到超過退休理想數字並不常見；員工福利研究所表示，2024年只有17%的退休人士說他們的儲蓄超過退休需要的預算，因此若你發現自己屬於那不到兩成的族群就可以安心，因為你比同儕準備更充分。

