口碑「低開高走」年末10部黑馬劇 這齣劇焦中年情感獲好評

世界新聞網／輯
十部黑馬陸劇盤點。左為「狙擊蝴蝶」；右為「鳳凰台上」。(取材自豆瓣)
年底電視劇市場競爭激烈，不少作品未靠大量宣傳造勢，卻憑藉題材差異、敘事完成度與演員表現，在播出後逐步累積口碑，被觀眾視為「低開高走」的年末黑馬。「搜狐」盤點十部黑馬好劇，從現代愛情、古裝權謀到奇幻志怪與商戰題材，多元類型同步發酵，成為年末追劇清單的重要補選。

✰「狙擊蝴蝶」

陳妍希周柯宇主演，以19歲年齡差的姐弟戀設定掀起討論。劇情採用重逢與回憶交錯敘事，描寫岑矜在低谷中再次面對曾資助的少年李霧，情感層層推進。播出後因節奏穩定、情緒鋪陳細膩，加上男女主角CP火花明顯，在現代愛情劇中成功突圍。

✰「長安二十四計」

以唐代權謀為背景，聚焦滿門被滅後隱姓埋名的謝淮安，周旋於多方權臣之間，計中計不斷反轉。劇集主打高密度智鬥與快節奏敘事，成毅詮釋的謀士角色個性鮮明，讓作品在年末古裝劇中迅速累積討論度。

✰「梟起青壤」

迪麗熱巴、陳星旭主演，融合現代奇幻與志怪元素，建構地上世界與地下文明的雙重世界觀。故事圍繞南山獵人聶九羅與炎拓對抗地枭勢力展開，視覺風格與設定新穎，雖評價兩極，仍被視為題材突破型黑馬。

十部黑馬陸劇盤點。圖為「梟起青壤」。(取材自豆瓣)
✰「鳳凰台上」

走古裝虐戀與權謀路線，描寫皇帝蕭煥與權臣之女凌蒼蒼在家國立場與情感之間的拉扯。男女主角多次站在對立面，情感衝突強烈，劇中名場面在社群平台廣泛流傳，熱度隨播出持續升溫。

✰「雙軌」

改編自同名小說，以兄妹分離與異國重逢為主線，描寫成長創傷與自我修復。劇情節奏沉穩，不走強烈狗血路線，虞書欣收斂的演出獲得不少肯定，被觀眾形容為耐看型黑馬。

✰「唐詭奇譚」

作為「唐朝詭事錄」系列延伸作品，延續志怪懸疑風格，以單元案件結構鋪陳民間詭事。原班人馬回歸，氛圍與敘事穩定，被認為是年末古裝探案題材中的保證牌。

✰「亦舞之城」

聚焦舞蹈藝術與中年情感，描寫退役舞者與舊愛重逢後，面對家庭與人生選擇的內在拉扯。鐘漢良、秦嵐成熟內斂的演出，讓作品在現實感與情感深度上獲得好評。

十部黑馬陸劇盤點。圖為「亦舞之城」。(取材自豆瓣)
✰「暗河傳」

主打武俠與權力鬥爭，圍繞暗河組織內部權位更迭展開。劇情著重江湖規則與人性抉擇，雖非爆款型作品，但在武俠迷與原著粉間評價穩定。

✰「大生意人」

以商道成長為主線，描寫書生古平原從流放逆境中崛起，縱橫茶鹽商場。劇集重視商戰邏輯與群像刻畫，不流於爽劇套路，成為年末口碑型古裝劇代表。

✰「驕陽似我」

尚未播出便累積高度關注，改編自顧漫小說，以校園與職場雙線描寫成長與愛情選擇。憑藉原著人氣與演員組合，被外界看好成為2025年現偶劇的重要潛力作。

十部黑馬陸劇盤點。圖為「驕陽似我」。(取材自豆瓣)
周柯宇 陳妍希 迪麗熱巴 虞書欣

