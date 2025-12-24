我的頻道

她中樂透拒拿100萬現金 選擇終身周領1000美元更有利嗎？

世界新聞網／輯
20歲的奧班-維加在刮種樂透頭獎後，與其一次領取100萬美元現金，她選擇終身每周領取1000美元，卻遭到網友評價是個不理性的選擇；樂透示意圖。(取材自Unsplash @Waldemar Brandt)

加拿大魁北克省一名年僅20歲的女子近日因樂透領獎選擇引發熱議。布蘭達．奧班-維加（Brenda Aubin-Vega）刮中「Gagnant à Vie」（終身贏家）刮刮樂頭獎後，面臨一次領取100萬美元現金，或改為終身每周領取1000美元的選擇，最終她決定採取後者。但這項決定隨即在社群媒體上掀起討論，不少網友質疑她放棄一次性高額獎金並不理性，也引發外界對「大筆獎金」與「穩定收入」何者較佳的爭論。奧班-維加則表示，自己在與家人討論並慎重思考後，才做出這項決定。

選周領的優點

據報導分析，從財務角度來看，選擇年金有其優勢。根據美國國稅局（IRS）規定，博彩所得需全額課稅，許多美國中獎者還須負擔州稅及地方稅。所幸奧班-維加是加拿大人，而加拿大的樂透獎金免稅，奧班-維加無論選擇哪一種方式，都不需負擔稅金。若以每周1000美元計算，其年化報酬率約為5.2%，且款項由魁北克省提供，安全性接近政府公債，報酬率甚至高於目前加拿大10年期公債水準。

此外，奧班-維加年紀尚輕，長期領取的累積效應將相當可觀。她將在39歲時累計領取達100萬美元，若活到80歲，總金額可達約310萬美元。部分理財觀點也指出，穩定給付可降低一次性獲財後遭人覬覦或誤用資金的風險，一名網友指出，「不選擇一次領款的好處在於，不會引來一堆覬覦你錢財的人。這是唯一一種贏得百萬獎金，卻還能告訴別人的方式。」對年輕中獎者而言更具保護性。

選周領的缺點

不過，放棄一次領取現金也意味著彈性受限。年金屬於固定安排，而100萬美元現金則可自由投資於各類資產，其中部分可能帶來更高的成長潛力；若將100萬美元投入低成本指數型基金，在合理報酬假設下，短期內累積的資產規模可能更高，現金流也有機會超過每周給付。

再者，通膨因素也被視為隱憂。隨著時間推移，每周1000美元的實際購買力將逐年下降。假設年通膨率為2%，到奧班-維加56歲時，每周1000美元的實質價值可能已不到現在的一半。

此外，這項決定也讓她失去了「炫耀資本」。30多歲成為百萬富翁，終究不如20歲就擁有百萬身價來得令人驚嘆，對某些中獎者而言，這一點本身就足以成為選擇一次領現的理由。

加拿大

新劇豆瓣評分榜TOP10出爐 「老舅」衝第二、榜首意外是它

