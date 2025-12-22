我的頻道

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

南加隱秘公園：賈伯斯的靈性導師、甘地遺骨都在此

4要素維持居家整潔又質感 最後一點不心累能喘口氣

世界新聞網／輯
控制室內裝潢與擺設的用色數量，是打造整潔空間的重要技巧。示意圖。（取材自pexels.com@Martin Lang）
「每一個乾淨的家，其實都有共通之處。」以「怦然心動整理術」系列作品聞名的整理師近藤麻理惠指出，有些家明明收拾得很整齊，卻少了時尚感；相反地，也有物品不少，卻依然顯得清爽有序，差別就在於觀念與方法。

日本媒體「ESSE」報導，多年來協助無數家庭整理的近藤表示，居家整潔的關鍵在於是否了解自己的喜好，「看起來漂亮的家，屋主都清楚自己喜歡什麼風格。即使一開始不確定，也可以透過逐一檢視物品，只留下讓自己心動的東西，慢慢就能勾勒出理想的樣子。」

近藤說，家是否符合生活目的也很重要，不必追求完美收納，而是思考整理的目的，「例如讓家人住得更舒服、減少找東西的時間，這樣自然就能打造出令人放鬆的空間。」她分享了4個維持居家整潔的實用祕訣。

1. 清楚知道自己喜歡什麼

家裡看起來整潔的人，有一個共同點，那就是他們很清楚「自己喜歡的東西是什麼」。

近藤表示，只要知道自己偏好哪一種風格，自然就會篩選出適合放在房間裡的物品，數量也會隨之減少。相反地，如果對自己的喜好沒有明確概念，空間就容易缺乏整體感，看起來雜亂無章。遇到這種情況時，不妨重新檢視自己擁有的物品，只留下那些能讓你感到心動的東西，慢慢地，就能看見屬於自己的「喜歡」輪廓。

2. 盡量減少文字資訊

要讓房間看起來整齊，關鍵在於減少視覺上多餘的資訊。

近藤舉例，特別是日用品或食品包裝上的標籤、文字與圖案，只要暴露在視線中，就容易讓空間顯得凌亂。可以嘗試將標籤撕除、收進有門的櫃子裡，或改裝進無圖案、素色的容器中。透過這些小巧思，把多餘的文字資訊隱藏起來，整個空間就會變得更簡潔、更有質感。

3. 使用的顏色種類較少

控制室內裝潢與擺設的用色數量，也是打造整潔空間的重要技巧。

近藤說，如果房間裡充斥太多顏色，整體氛圍就很容易顯得雜亂。例如，同樣是木質材料，深棕色與明亮的自然色系，給人的印象就截然不同。只要刻意減少使用的顏色種類，並統一色調與明暗層次，整個空間自然就會更協調、更有整體感。

4. 保留可以「退一步」的空間

如果試圖讓家中每一個角落都隨時保持整潔，反而可能會成為一種壓力來源。

近藤解釋，像是客人來時會停留的地方，或是自己想要放鬆休息的空間，可以確實整理妥善。但如果同時也保留一個「即使亂一點也沒關係」的退路，心情會輕鬆許多。

最後近藤建議，為物品設定固定的「家」，每次整理時有所依歸，也能讓心情同步安定。若家中再次變亂也不用焦慮，此時正是重新檢視物品數量、調整生活方式的最佳時機。

