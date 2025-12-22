味噌鮭魚食譜曝 一關鍵入味不腥「連吃3天都不膩」

我的頻道

世界新聞網／輯
網友分享居家料理食譜。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Huy Phan）
年末居家料理話題再添一筆。小紅書網友「im咩咩楊」近日發文分享連鎖超市 Trader Joe's鮭魚＋味噌的懶人食譜，主打「完全不腥、巨香、零失敗」，並直言好吃到「連做三天」。貼文搭配照片可見，食材使用Trader Joe's包裝的FreshAtlanticSalmon去骨魚排，以及同品牌軟袋裝whiteMisoPaste，讓不少在北美生活的網友直呼「食材好買、步驟好抄」，迅速帶起跟做與詢問潮。

「im咩咩楊」分享的關鍵在於「醃製＋氣炸」兩步。第一步強調鮭魚「不要用水洗」，只需用廚房紙巾擦乾表面水分；第二步調製醃料，比例為味噌2勺、味極鮮3勺、味醂1勺、麻油1勺，再加入白糖4茶匙與清水2勺拌勻。接著將擦乾的鮭魚正反面抹勻醃料、蓋好放入冰箱醃一整晚，期間翻面一次讓味道更入裡。最後鋪一張錫紙，放入氣炸鍋以390度烤25分鐘，中途不需翻面，時間到即可出鍋。

該網友形容成品「表面焦香、裡面超嫩」，味噌的鹹甜味滲進魚肉，並提醒選「薄一點」的魚排更容易入味，適合帶飯、招待朋友或列入常備菜單。

留言區也出現一系列實用問答。有網友好奇是否要處理魚皮與魚鱗，表示自己因為有魚鱗每次都會把魚皮撕掉；「im咩咩楊」則回覆自己不吃魚皮，因此「直接就沒處理」。另有網友問味極鮮可用什麼替代，「im咩咩楊」回應味極鮮就是醬油。針對「味醂是什麼、哪裡買」的提問，「im咩咩楊」補充在中超或Hmart等亞洲超市通常買得到。

除了照表操課的做法，留言也延伸出多種變化版本。有網友建議「只用味噌也一樣好吃」，多抹一點甚至不必提前醃很久；另有人分享同樣方式可套用在鱈魚，口感更佳，「im咩咩楊」也回覆「試過」並給予肯定。對於器材限制，亦有網友詢問可否用烤箱以同樣溫度操作，「im咩咩楊」回應「可以」，讓沒有氣炸鍋的族群也能跟做。

