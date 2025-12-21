勁球頭獎彩金上看16億 美國樂透史上第5高 22日開獎

勁球(Powerball)樂透頭獎彩金在聖誕節前持續飆高，22日開獎的頭獎獎金估計將達到16億元。(美聯社)

勁球 (Powerball)樂透頭獎彩金在聖誕節前持續飆高。由於20日開獎無人中獎，獎金持續累積，22日開獎的頭獎獎金估計將達到16億元，是勁球史上第四高紀錄，也是美國樂透有史來第五高紀錄。

勁球樂透集團主席暨愛阿華州 彩券公司執行長史特勞恩(Matt Strawn)表示，「勁球給了每一位玩家在年終假日實現一夜致富的美夢。我們賣出的每一張彩券，不僅是提供改變人生的機會與夢想，同時也是一項為全國社區提供福利的公共計畫。我們鼓勵每一個人都能享受這樣的刺激感與喜悅。」

勁球20日抽出的五個號碼分別是4、5、28、52、69，紅色勁球是20。無人對中全部六個號碼，不過有八張彩券的五個白球號碼全中，分別是在加州 、佛羅里達州、愛阿華州、密西根州(二張)、新罕布夏與俄亥俄州賣出，除加州得主之外，其他每人可獲得100萬元獎金。

由於無人中頭獎，下次22日開獎的勁球頭獎將累積到16億元，得主若是選擇一次領取，可以實拿7.353億元。

勁球頭獎已創下連續46期無人中獎的紀錄，上一次頭獎中獎還是在9月6日，由兩人共得，平分17.87億元的獎金。勁球頭彩的最高紀錄是在2022年11月7日所創下，高達20.4億元，是由加州一位幸運兒中獎，他選擇一次領走9.976億元的獎金。

根據勁球集團指出，22日的勁球頭獎中獎機率是2.922億分之一，對中全部六個號碼的機率極低，相較之下被閃電擊中的機率還更高，但鉅額獎金往往吸引民眾熱烈參與，總會有幸運兒受老天眷顧抱回頭獎。

22日如果有人中得頭獎，將是勁球史上第二次連續兩次頭獎中獎獎金在10億元以上。

勁球彩券每張售價2元，銷售範圍涵蓋45個州、哥倫比亞特區、波多黎各及美屬維京群島，每周一、三和六晚間開獎。