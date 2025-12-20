不想再除草了 他改種這些植物更好整理「有如皇室庭園」

一名Reddit用戶指出，在種植了一些多肉植物、匍匐百里香，以及從傾倒花盆中蔓延出的繁星花後，經過「原野化」的草坪更好整理了；繁星花示意圖，非新聞當事人的草坪。(取材自Unsplash @Takahiro NISHIZONO)

「原生草坪」（Native Lawns）不僅比單調的草地更具視覺吸引力、對傳粉昆蟲更友善，也為那些厭倦繁瑣割草的人提供了不再修剪的理由。一名Reddit用戶指出，因為父母對維護草地感到厭倦，他們將門前的庭院改成原生植物草坪，這片草坪看起來就像森林深處草地上的景象。他們在貼文中附上了生機盎然、色彩豐富的草坪照片，草坪上有著踏腳石和多種引人注目的植物與草類。

據環保媒體The Cool Down報導，貼文者在留言中提到這些植物包括多肉植物，如景天、匍匐百里香，以及從傾倒花盆中蔓延出的繁星花（Phlox）。這些植物交織在一起，形成一幅如同活生生的藝術品般的圖案，並遵循自然的生長週期，植物會隨季節生長、擴展並呈現新的模式，就像在野外一樣。

https://www.reddit.com/r/gardening/comments/o5931g/parents_got_tired_of_a_grass_lawn/

由於自然草坪中包含低矮植物和草類，例如三葉草，它們比傳統草坪需要的澆水、施肥和修剪更少。許多原生植物，如多肉植物，也具有抗旱能力，幫助節省用水並減少維護上的煩惱。擁有生物多樣性豐富的草坪還能吸引傳粉昆蟲，對當地生態系統有益。原貼文者表示，截至貼文發布時，這些原生植物已經種植至少3年，他補充說，如果時間緊迫，移植一些植物可以讓草坪的空白更快地被填滿。

貼文者指出，如果你決定讓草坪「原野化」，也可能會引起鄰居的興趣，使得家家戶戶開始採用類似的作法照顧草坪，「我們社區有著傳統的郊區思維，常會把草坪護理當成競賽，但幾乎所有鄰居現在都會問起這片『紫色草坪』。」原貼文者寫道，「這才是維護草坪的最佳解，太喜歡了！」