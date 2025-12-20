不想再除草了 他改種這些植物更好整理「有如皇室庭園」
「原生草坪」（Native Lawns）不僅比單調的草地更具視覺吸引力、對傳粉昆蟲更友善，也為那些厭倦繁瑣割草的人提供了不再修剪的理由。一名Reddit用戶指出，因為父母對維護草地感到厭倦，他們將門前的庭院改成原生植物草坪，這片草坪看起來就像森林深處草地上的景象。他們在貼文中附上了生機盎然、色彩豐富的草坪照片，草坪上有著踏腳石和多種引人注目的植物與草類。
據環保媒體The Cool Down報導，貼文者在留言中提到這些植物包括多肉植物，如景天、匍匐百里香，以及從傾倒花盆中蔓延出的繁星花（Phlox）。這些植物交織在一起，形成一幅如同活生生的藝術品般的圖案，並遵循自然的生長週期，植物會隨季節生長、擴展並呈現新的模式，就像在野外一樣。
https://www.reddit.com/r/gardening/comments/o5931g/parents_got_tired_of_a_grass_lawn/
由於自然草坪中包含低矮植物和草類，例如三葉草，它們比傳統草坪需要的澆水、施肥和修剪更少。許多原生植物，如多肉植物，也具有抗旱能力，幫助節省用水並減少維護上的煩惱。擁有生物多樣性豐富的草坪還能吸引傳粉昆蟲，對當地生態系統有益。原貼文者表示，截至貼文發布時，這些原生植物已經種植至少3年，他補充說，如果時間緊迫，移植一些植物可以讓草坪的空白更快地被填滿。
貼文者指出，如果你決定讓草坪「原野化」，也可能會引起鄰居的興趣，使得家家戶戶開始採用類似的作法照顧草坪，「我們社區有著傳統的郊區思維，常會把草坪護理當成競賽，但幾乎所有鄰居現在都會問起這片『紫色草坪』。」原貼文者寫道，「這才是維護草坪的最佳解，太喜歡了！」
許多人對於貼文者的庭院表示讚揚，「不可能會有人不喜歡這麼美的草坪，這地方看起來像皇室會坐下喝茶或野餐的地方。」還有人留言，「比草坪漂亮多了。多樣化生態的庭院才是正道。」這片庭院不僅改善了居住環境，也成為社區的焦點，吸引了鄰居關注，並展示了原生植物草坪的美觀與實用性。對於那些希望減少維護負擔、增加生物多樣性的人而言，這個改造案例可說是提供了絕佳靈感。
上一則
照著做無死角 她示範肥皂水廚房去油流程：快速還原清爽
下一則
FB留言