照著做無死角 她示範肥皂水廚房去油流程：快速還原清爽

有開火的家庭廚房就容易累積油污，網友分享自家廚房深度清潔習慣，以肥皂水擦拭牆面、抽油煙機、櫥櫃門板與爐台等高油汙區，強調方法簡單、省力，且不必擔心腐蝕材質。（取材自pexels.com@Pixabay）

廚房只要開火做飯，油煙與油汙就難以避免，如何在不大量依賴強力清潔劑的情況下維持乾淨，成為不少家庭主婦與租屋族的日常痛點。小紅書 網友「朱鬧鬧」近日分享自家「半月一次」的廚房深度清潔習慣，以肥皂水擦拭牆面、抽油煙機、櫥櫃門板與爐台等高油汙區，強調方法簡單、省力，且不必擔心腐蝕材質，引發大量網友留言詢問肥皂種類、工具搭配與是否需要再用清水二次擦拭，貼文短時間累積逾400則互動。

朱鬧鬧表示，想要廚房「乾淨清爽不油膩」，重點不只在每天順手擦拭，而是定期深度清潔。她家長期維持「每半個月一次」的做法：先用肥皂加水搓出肥皂水，濃度以「微微泛白」為宜，避免太濃造成殘留；接著依序擦拭廚房牆面、煙機、櫃門、灶台與各個死角，遇到特別髒的地方就反覆多擦兩遍，最後再用清水擦拭收尾。她也在置頂留言補充，自己常用夾布拖把搭配抹布清潔高處棚頂與牆面，因為輕便、省力，手舉久也不易酸，工具選擇上可買最基本款再自備抹布替換。

朱鬧鬧透過影片分享清掃細節，她會先把調料瓶逐一擦乾淨，再把放調料的置物架整個拆下清洗，連置物架背後的牆面也一併擦拭後再裝回。爐台屬於油汙重災區，她認為肥皂水去油效果佳且相對溫和，若油膩就加強擦兩遍，擦完能呈現「正光瓦亮」的效果。

抽油煙機部分，她提到「一星期不擦就一層油」，因此會把可拆卸部位取下浸泡肥皂水，再用洗碗海綿沾肥皂擦拭外殼與內裡；輕度油汙靠肥皂即可帶走，重度油汙才需要更強的油汙清潔產品輔助。完成後再用清水抹布擦一遍，避免肥皂殘留與水印，最後連水槽與地面也以肥皂水刷洗、拖地收尾，並稱整套流程約1小時可完成。

留言區出現兩極反應，不少網友直呼「看別人搞衛生好解壓」、「看完就相當於自己清洗完」，也有人坦言「看到就累」、「還是請保潔阿姨」。

此外，關於肥皂水是否真能去油、是否會留白痕、水印，成為最常被追問的焦點。部分網友分享原理，指出肥皂水偏鹼性，有助分解油汙，但若擦後不再過清水，可能會覺得滑膩或留下白白痕跡；也有人建議小蘇打泡水、淘米水或洗潔精同樣能替代。