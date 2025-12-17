假期行李大包小包 機上座位後排不要選、想好好睡覺坐這裡

旅行達人指出，假期航班的最後幾排「特別麻煩」，因為如果稍微晚上機，頭頂的儲物空間可能已經被其他乘客的行李和購物占滿，被迫把行李放到更遠的位置；機艙示意圖。(取材自Unsplash @Suhyeon Choi)

每到年底適逢聖誕與新年假期，美國航班旅運需求激增，機場人潮湧現，整體運作顯得忙碌且混亂。一名旅遊業者揭示了一個簡單的旅行技巧，選對飛機座位並提前報到，是長途航班上獲得舒適的關鍵。

據每日郵報Daily Mail報導，行李寄存公司Stasher的執行長兼聯合創辦人雅各布·韋德本-戴（Jacob Wedderburn-Day）表示：「要避免坐在餐車和廁所附近，因為空服員經常會將設備放在頭頂的行李櫃中，會佔用乘客放行李和聖誕禮物的空間。」雅各布還稱假期航班的最後幾排「特別麻煩」，如果因安檢排隊而稍微晚上機，頭頂的儲物空間可能已經被其他乘客的行李和購物占滿，「你將別無選擇，只能將物品放在更遠的位置。」

雅各布建議，對於注重實用的旅客，第8到第15排最為理想，而前排則適合優先考慮快速上機和下機的乘客。他還針對不同需求提供選座建議。雅各布指出，飛機前段通常最適合注重快速抵達目的地的人，「如果你計畫在飛機上睡覺，而且行李少或想欣賞窗外的節日燈景，靠窗座位最佳。」他補充道：「這樣也較不容易被走道上來往的乘客或鄰座需要上廁所的乘客打擾。」需要經常伸展或快速下機以趕轉機的人則應選靠過道座位。

他同時提醒，假期期間提前登機搶占上方行李箱空間至關重要，「座位選擇決定了你的手提行李能否放在自己上方，而不是被迫塞到五排之外。」雅各布強調，提前報到選擇合適座位，不僅能確保行李櫃空間，也方便在飛行中拿取物品，並能快速下機，避免因節日擁擠而造成不必要的麻煩。