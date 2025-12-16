勁球又無人中 頭彩獎金升至12.5億元 史上第6高

我的頻道

編譯周芳苑／即時報導
勁球15日晚間開獎又無人中，獎金進一步累積，17日開獎的頭獎獎金將達到約12億5000萬元。(美聯社)
勁球15日晚間開獎又無人中，獎金進一步累積，17日開獎的頭獎獎金將達到約12億5000萬元。(美聯社)

勁球(Powerball)15日晚間開獎，獎金約11億4000萬元的頭獎無人中獎，獎金進一步累積，依此推估，17日開獎的頭獎獎金將達到約12億5000萬元，創勁球史上第六高紀錄。

15日晚間的開獎號碼為23、35、59、63和68；勁球號碼是2。

進一步累積後，勁球頭獎獎金龐大，除了創勁球史上第六高紀錄，也將是今年第二大頭獎金額。今年的前一個頭獎金額最高紀錄是9月6日在密蘇里州和德州所開出的17億87000萬元頭獎。

這也將是勁球史上，第二度連續兩期有10億元以上頭獎的紀錄。

17日將是上次有人中獎以來的第44期開獎日，創下勁球史上連續開獎無人中的最長紀錄。

依照規定，要贏得頭獎，彩票號碼必須與開獎時抽出的五個白球號碼以及紅色勁球號碼百分之百完全匹配。下次開獎後，中獎者可選擇以年金形式領取預計12億5000萬元的獎金，或一次性領取預計5億7210萬元的獎金，都是稅前金額，扣稅之後的實領金額將變小。

勁球彩券每張售價2元，在美國45州、哥倫比亞特區、波多黎各和美屬維京群島均有販售。

贏得勁球頭獎的機率只有2億9220分之一，非常低。

近十年間，全美樂透頭獎金額呈現爆炸性成長。

多州彩券協會 (Multi-State Lottery Association) 的數據顯示，勁球1992年推出時，首期頭獎金額為590萬元，而迄今的最高頭獎金額是2022年11月7日開出的20億4000萬元。

兆彩(Mega Millions)彩券的發展軌跡也很相似。2002年，首位頭獎得主贏得2800萬元獎金，之後獎金不斷攀升，迄今最高獎金紀錄是2023年8月8日開出的16億200萬元，也是美國彩券史上第四高獎金。

美國樂透史上的20個最高額獎金中，多達12個是2023年之後開出。

勁球 兆彩 密蘇里州

